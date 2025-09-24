УКР
Українські дрони знищили російські безпілотники вартістю щонайменше 230 тис. доларів. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські дронарі влучно відпрацювали по ворожим БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" продемонстрували успішні удари по двох безпілотниках окупантів.

Зокрема було знищено дрони "ZALA KUB" та "ZALA Z‑16", вартістю щонайменше 230 тис. доларів.

знищення (8303) Донецька область (9667) 55 артилерійська бригада (20) дрони (5696) Покровський район (1029)
Де ж ті *дронарі* у Дніпрі?
24.09.2025 19:29 Відповісти
І Запоріжжі, і Сумах, І Харкова з Чернігівщиною.
24.09.2025 20:22 Відповісти
Новий футуристичний пікап із міцним кузовом з нержавіючої сталі і повним автопілотом стоїть близько 70 тис.зелених...
24.09.2025 20:03 Відповісти
Будь ласка, знищуйте їх скрізь так само ефективно в інш.областях України, не залишайте міста прикордонних росією громад на знищення🙏🙏🙏
24.09.2025 20:21 Відповісти
 
 