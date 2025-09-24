Українські дрони знищили російські безпілотники вартістю щонайменше 230 тис. доларів. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські дронарі влучно відпрацювали по ворожим БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" продемонстрували успішні удари по двох безпілотниках окупантів.
Зокрема було знищено дрони "ZALA KUB" та "ZALA Z‑16", вартістю щонайменше 230 тис. доларів.
