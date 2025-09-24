1 232 7
"Музыку включали нам": оккупант "Увар" о "нетрадиционном влиянии" ВСУ и песнях Верки Сердючки. ВИДЕО
Российский штурмовик 392-го полка ВС РФ с позывным "Увар" в интервью пропагандистским СМИ рассказал о попытках ВСУ воздействовать на оккупантов "нетрадиционными методами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, он заявил, что украинские военные пытались воздействовать на них песнями Верки Сердючки и даже включали гимн Украины. "Но по ночам бывало да, прилетал мавик и летал по улицам, ну так, не спеша, музыку включали нам", - вспоминает "Увар".
Оккупант также признается, что украинские военные предлагали им воду, еду, а также возможность сдаться в плен.
Бо Сердючка і так є улюбленим виконацем у ватників.
Підвищення кількості суіцидів гарантовано.
Окупант також зізнається, що українські військові пропонували їм воду, їжу, а також можливість здатися в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3575987
Изощрённые пытки запрещены женевской конвенцией
"Даже если вам немного за тридцать,
у вас есть надежда сдаться, фашисты! "