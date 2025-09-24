"Музыку включали нам": оккупант "Увар" о "нетрадиционном влиянии" ВСУ и песнях Верки Сердючки. ВИДЕО

Российский штурмовик 392-го полка ВС РФ с позывным "Увар" в интервью пропагандистским СМИ рассказал о попытках ВСУ воздействовать на оккупантов "нетрадиционными методами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он заявил, что украинские военные пытались воздействовать на них песнями Верки Сердючки и даже включали гимн Украины. "Но по ночам бывало да, прилетал мавик и летал по улицам, ну так, не спеша, музыку включали нам", - вспоминает "Увар".

Оккупант также признается, что украинские военные предлагали им воду, еду, а также возможность сдаться в плен.

