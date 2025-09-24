4 986 14
Прив’язали колонку до дрона та включили Вєрку Сердючку: окупант розповів про "тортури" ЗСУ. ВIДЕО
Російський штурмовик 392 полку ВС РФ з позивним "Увар" в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ розповів про спроби ЗСУ впливати на окупантів "нетрадиційними методами".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він заявив, що українські військові намагалися впливати на них піснями Вєрки Сердючки та навіть включали гімн України. "Но по ночам бывало да, прилетал мавик и летал по улицам, ну так, не спеша, музыку включали нам", - згадує "Увар".
Окупант також зізнається, що українські військові пропонували їм воду, їжу, а також можливість здатися в полон.
Бо Сердючка і так є улюбленим виконацем у ватників.
Підвищення кількості суіцидів гарантовано.
Изощрённые пытки запрещены женевской конвенцией
"Даже если вам немного за тридцать,
у вас есть надежда сдаться, фашисты! "