УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Пропаганда РФ
4 986 14

Прив’язали колонку до дрона та включили Вєрку Сердючку: окупант розповів про "тортури" ЗСУ. ВIДЕО

Російський штурмовик 392 полку ВС РФ з позивним "Увар" в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ розповів про спроби ЗСУ впливати на окупантів "нетрадиційними методами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він заявив, що українські військові намагалися впливати на них піснями Вєрки Сердючки та навіть включали гімн України. "Но по ночам бывало да, прилетал мавик и летал по улицам, ну так, не спеша, музыку включали нам", - згадує "Увар".

Окупант також зізнається, що українські військові пропонували їм воду, їжу, а також можливість здатися в полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанта із 135-го штурмового полку армії РФ обсіли мухи після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО 18+

армія рф (18810) гімн (97) музика (506) ЗСУ (7940) дрони (5696)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Поплавського треба було крутити. 😁
Бо Сердючка і так є улюбленим виконацем у ватників.
показати весь коментар
24.09.2025 20:25 Відповісти
+5
Песня
"Даже если вам немного за тридцать,
у вас есть надежда сдаться, фашисты! "
показати весь коментар
24.09.2025 20:41 Відповісти
+4
Іво Бобула нехай послухають
показати весь коментар
24.09.2025 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поплавського треба було крутити. 😁
Бо Сердючка і так є улюбленим виконацем у ватників.
показати весь коментар
24.09.2025 20:25 Відповісти
Іво Бобула нехай послухають
показати весь коментар
24.09.2025 20:39 Відповісти
А також Павла Зіброва і Білоніжок.

Підвищення кількості суіцидів гарантовано.
показати весь коментар
24.09.2025 20:45 Відповісти
Примусове прослуховування Іви Бобула і споглядання його конячої пики заборонено Женевською і прирівнюється до тортур психічного характеру.
показати весь коментар
24.09.2025 21:38 Відповісти
Да ты изверг 😁
показати весь коментар
24.09.2025 20:46 Відповісти
Тобто - це від Сердючи , в нього , рило плямами пішло ?
показати весь коментар
24.09.2025 20:27 Відповісти
Сердючка його дістала - зійшов на лайно
показати весь коментар
24.09.2025 20:29 Відповісти
Смердючка заразило, бо теж лайно.
показати весь коментар
24.09.2025 20:57 Відповісти
він заявив, що українські військові намагалися впливати на них піснями Вєрки Сердючки та навіть включали гімн України. "Но по ночам бывало да, прилетал мавик и летал по улицам, ну так, не спеша, музыку включали нам", - згадує "Увар".

Окупант також зізнається, що українські військові пропонували їм воду, їжу, а також можливість здатися в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3575987
Изощрённые пытки запрещены женевской конвенцией
показати весь коментар
24.09.2025 20:31 Відповісти
Песня
"Даже если вам немного за тридцать,
у вас есть надежда сдаться, фашисты! "
показати весь коментар
24.09.2025 20:41 Відповісти
Андрія Мацевко їм потрібно крутити-масовий суїцид гарантовано.
показати весь коментар
24.09.2025 21:24 Відповісти
Ореста Лютого та Кузьму треба було включати
показати весь коментар
24.09.2025 21:41 Відповісти
Все таки ці істоти реально поза нашим виміром. Всі ці байки, фантазії...Ну просто пи₴дець.
показати весь коментар
24.09.2025 21:42 Відповісти
Чому б добровільно здавшихся у полон не відправляти у країни 3-го світу? Аргентина, Уругвай, Руанда, Кенія і так відкриті до мігрантів, а за невеликі бонуси від Євросоюзу змагатимуться за таких мігрантів. Нафіга цапам, особливо з професією, перегнивати за хайло, якщо не так довго дочекатися коли воно здохне, сидячи на дивані з якоюсь кенійкою чи парагвайкою за пару єврів. Навіть оркам така альтернатива зайшла б.
показати весь коментар
24.09.2025 22:05 Відповісти
 
 