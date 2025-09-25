Зеленский встретился с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Крис Кунс, Марк Келли, Ричард Блюменталь и конгрессмены Джо Уилсон, Грегори Микс и Йонг Ким.
Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на фронте и первоочередные потребности украинской армии. Главный акцент был сделан на усилении системы противовоздушной обороны и создании надежного "воздушного щита" над Украиной, информирует Цензор.НЕТ
Также речь шла о поддержке украинской резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей Россией, об усилении санкций против РФ, использовании замороженных российских активов и дальнейшем развитии стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Зеленский поблагодарил делегацию, Президента США и американский народ за постоянство и неизменность двухпартийной поддержки Украины на протяжении всех лет войны.
