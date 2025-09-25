РУС
Зеленский встретился с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Крис Кунс, Марк Келли, Ричард Блюменталь и конгрессмены Джо Уилсон, Грегори Микс и Йонг Ким.

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на фронте и первоочередные потребности украинской армии. Главный акцент был сделан на усилении системы противовоздушной обороны и создании надежного "воздушного щита" над Украиной, информирует Цензор.НЕТ

Также речь шла о поддержке украинской резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей Россией, об усилении санкций против РФ, использовании замороженных российских активов и дальнейшем развитии стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский поблагодарил делегацию, Президента США и американский народ за постоянство и неизменность двухпартийной поддержки Украины на протяжении всех лет войны.

Зеленский Владимир (22025) Конгресс США (1268) война в Украине (6292)
Сортировать:
цей зельоний стид огидно дивитись
25.09.2025 14:09 Ответить
В США на данний час --одна палата...№ 6 Трампа.
25.09.2025 14:26 Ответить
Безхатченко 😂
Дайте йому долар і покажіть де є найближчий фудбенк😆
25.09.2025 14:33 Ответить
дЄрмак в костюмі - мабудь до Трампа зібрався...
25.09.2025 14:53 Ответить
..не виключено припинення, або зменшення продажі зброї для України ..."зелена антиукраїнська енергетика"
25.09.2025 15:09 Ответить
 
 