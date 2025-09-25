Зеленський зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Кріс Кунс, Марк Келлі, Річард Блюменталь та конгресмени Джо Вілсон, Грегорі Мікс і Йонг Кім.

Під час переговорів сторони обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби української армії. Головний акцент було зроблено на посиленні системи протиповітряної оборони та створенні надійного "повітряного щита" над Україною, інформує Цензор.НЕТ

Також ішлося про підтримку української резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей Росією, про посилення санкцій проти РФ, використання заморожених російських активів та подальший розвиток стратегічної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

Зеленський подякував делегації, Президенту США та американському народові за сталість і незмінність двопартійної підтримки України впродовж усіх років війни.

