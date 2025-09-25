Шестерых оккупантов ликвидировали операторы дронов 425-го полка. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов 425-го штурмового полка "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение шести российских оккупантов.

"Охота пилотов полка СКАЛА. Оккупанты складывают свои глупые головы в украинских посадках", - отмечается в комментарии к записи.

