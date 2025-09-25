РУС
Шестерых оккупантов ликвидировали операторы дронов 425-го полка. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов 425-го штурмового полка "Скала".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение шести российских оккупантов.

"Охота пилотов полка СКАЛА. Оккупанты складывают свои глупые головы в украинских посадках", - отмечается в комментарии к записи.

армия РФ (20668) уничтожение (7985)
"...Пригоди прилітіли тричі...."

Все, як хотіт дімон рогозін - три рази і амба!
показать весь комментарий
25.09.2025 14:56 Ответить
За чим вдерлося ****** в Україну з мухосранську, те і отримало!!
Кабаєва і тютіна задоволені!!
показать весь комментарий
25.09.2025 15:15 Ответить
 
 