Шістьох окупантів ліквідували оператори дронів 425-го полку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів 425-го штурмового полку "Скеля".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення шести російських окупантів.
"Полювання пілотів полку СКЕЛЯ. Окупанти складають свої дурні голови в українських посадках", - зазначається у коментарі до запису.
Все, як хотіт дімон рогозін - три рази і амба!
Кабаєва і тютіна задоволені!!