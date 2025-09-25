УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 016 2

Шістьох окупантів ліквідували оператори дронів 425-го полку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів 425-го штурмового полку "Скеля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення шести російських окупантів.

"Полювання пілотів полку СКЕЛЯ. Окупанти складають свої дурні голови в українських посадках", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанта із 135-го штурмового полку армії РФ обсіли мухи після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18820) знищення (8314)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...Пригоди прилітіли тричі...."

Все, як хотіт дімон рогозін - три рази і амба!
показати весь коментар
25.09.2025 14:56 Відповісти
За чим вдерлося ****** в Україну з мухосранську, те і отримало!!
Кабаєва і тютіна задоволені!!
показати весь коментар
25.09.2025 15:15 Відповісти
 
 