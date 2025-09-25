Инвестиционный фонд по реконструкции Украины начал работу: первые взносы составляют $150 миллионов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел важный разговор с президентами и CEO ведущих компаний США, во время которого обсудили возможности увеличения инвестиций в Украину и поддержку украинской экономики.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реформы, движется по пути к членству в ЕС и развивает собственное производство дронов и высокотехнологичный сектор, в котором уже работают более 300 компаний. По его словам, десятки крупных международных корпораций готовы становиться партнерами Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский также сообщил, что инвестиционный фонд по реконструкции Украины уже начал работу, а первые взносы составляют 150 миллионов долларов США.

Президент поблагодарил все компании, которые инвестируют, поставляют оборудование и технологии, а также Соединенные Штаты за поддержку и понимание того, что только сила может заставить Кремль сесть за стол переговоров.

