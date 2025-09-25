УКР
Інвестиційний фонд з реконструкції України розпочав роботу: перші внески становлять $150 мільйонів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів важливу розмову з президентами та CEO провідних компаній США, під час якої обговорили можливості збільшення інвестицій в Україну та підтримку української економіки.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує реформи, рухається шляхом до членства в ЄС і розвиває власне виробництво дронів та високотехнологічний сектор, у якому вже працюють понад 300 компаній. За його словами, десятки великих міжнародних корпорацій готові ставати партнерами України, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський також повідомив, що інвестиційний фонд з реконструкції України уже розпочав роботу, а перші внески становлять 150 мільйонів доларів США.

Президент подякував усім компаніям, які інвестують, постачають обладнання та технології, а також Сполученим Штатам за підтримку й розуміння того, що лише сила може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25603) інвестиції (2163) війна в Україні (6339)
реконструкція України почалася з 2019 року.
25.09.2025 15:43 Відповісти
"зелений демонтаж України"
25.09.2025 16:01 Відповісти
 
 