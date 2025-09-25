Уничтожение оккупантов-пехотинцев дронами 414-й бригады СБС. ВИДЕО
Пилоты 414-й бригады СБС показали кадры уничтожения дронами российских штурмовиков.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Wormbusters, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий25.09.2025 20:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Тонка червона лінія
показать весь комментарий25.09.2025 20:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль