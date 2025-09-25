РУС
Уничтожение оккупантов-пехотинцев дронами 414-й бригады СБС. ВИДЕО

Пилоты 414-й бригады СБС показали кадры уничтожения дронами российских штурмовиков.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Wormbusters, информирует Цензор.НЕТ.

Грузовики оккупантов красиво горят после встречи с дронами 414-й бригады. ВИДЕО

Тєрзают одного пі дара 3-4 дрона.
25.09.2025 20:06 Ответить
За даними лічильника-https://sbs-group.army/subdivision/usf_grouping?period=prev_day&fbclid=IwQ0xDSwNB8QlleHRuA2FlbQIxMAABHjdij0Rptqnp81o-sf6oB6KrdNRA1mCFtxTmf6ouOU1FpW8AESjotTRmKw9Z_aem_qRk2djFzCr0M0VT06n8Y5w звіту від угруповання СБС ЗСУ за вчорашню добу 24.09.2025р. вбито 128, поранено 101, а разом 229 російських загарбників.
25.09.2025 20:59 Ответить
 
 