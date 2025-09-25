УКР
Знищення окупантів-піхотинців дронами 414-ї бригади СБС. ВIДЕО

Пілоти 414-ї бригади СБС показали кадри знищення дронами російських штурмовиків

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу Wormbusters, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Вантажівки окупантів гарно горять після зустрічі з дронами 414-ї бригади. ВIДЕО

дрони (5716) 414 Птахи Мадяра (59)
Тєрзают одного пі дара 3-4 дрона.
25.09.2025 20:06 Відповісти
 
 