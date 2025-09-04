УКР
Вантажівки окупантів гарно горять після зустрічі з дронами 414-ї бригади. ВIДЕО

Руйнування ворожої логістики та знищення вантажівок окупантів ударами дронів 414-ї бригади СБС.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу Wormbusters, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони 414-ї бригади СБС знищили 12 окупантів на мототехніці.

дрони (5423) 414 Птахи Мадяра (51)
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
04.09.2025 23:05 Відповісти
 
 