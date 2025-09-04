Вантажівки окупантів гарно горять після зустрічі з дронами 414-ї бригади. ВIДЕО
Руйнування ворожої логістики та знищення вантажівок окупантів ударами дронів 414-ї бригади СБС.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу Wormbusters, інформує Цензор.НЕТ.
