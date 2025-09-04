РУС
Грузовики оккупантов хорошо горят после встречи с дронами 414-й бригады. ВИДЕО

Разрушение вражеской логистики и уничтожение грузовиков оккупантов ударами дронов 414-й бригады СБС.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Wormbusters, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дроны 414-й бригады СБС уничтожили 12 оккупантов на мототехнике. ВИДЕО

"Птахам Мадяра"-черговий респект...
04.09.2025 23:05 Ответить
 
 