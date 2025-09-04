Грузовики оккупантов хорошо горят после встречи с дронами 414-й бригады. ВИДЕО
Разрушение вражеской логистики и уничтожение грузовиков оккупантов ударами дронов 414-й бригады СБС.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения Wormbusters, информирует Цензор.НЕТ.
