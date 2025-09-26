РУС
Российская ПВО обстреливает из пулеметов курортников в Туапсе: "Пули, бл#дь, летят над головой. Не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, раненый закричал!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой курортники в российском Туапсе прячутся от пулеметного огня ПВО армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные из пулеметов пытаются сбить украинские беспилотники. На записи слышно, как одна из пуль со свистом пролетает вблизи отдыхающих. Слышен окрик. Мужчина на видео говорит, что пуля кого-то ранила.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. ВИДЕО

армия РФ беспилотник курорт ПВО
Ґойда-аааааа...🤣
26.09.2025 09:33 Ответить
На пляж під обстрілами з пораненими і загиблими. Вони вже подебілі !
26.09.2025 09:35 Ответить
двіжуха, ****...
усе за планом
26.09.2025 09:35 Ответить
Гарного відпочинку кацапи! 😆
26.09.2025 10:32 Ответить
Активний відпочинок, мирної землі над головою
26.09.2025 11:12 Ответить
И не скучно
26.09.2025 09:44 Ответить
Та хай косять - мішені ж
26.09.2025 09:35 Ответить
війна повернулася додому
26.09.2025 09:38 Ответить
А шо дєлать? Бабки вже заплачені )
26.09.2025 09:41 Ответить
Ну не даремно ж вони копали окопи прямо на пляжах, ще в 23-му 😂
Щось вже тоді знали...
26.09.2025 09:42 Ответить
ХлапОк аблОмкамі па сухОй травЄ
26.09.2025 09:36 Ответить
Громадянська війна!
26.09.2025 09:36 Ответить
Движуха, пули свистять у виска ...Нам скучно....
26.09.2025 09:38 Ответить
І ще трохи "смаколиків" з кацапетівки:
"У російському Смоленську вантажний поїзд, який перевозив паливо, зіткнувся з вантажним автомобілем. Зійшли перші 15 вагонів, із них перші 12 - цистерни з бензином, сталося займання.
Бензину в кацапетівці не буде..."
26.09.2025 09:39 Ответить
У Кацапії купа нерегульованих залізничних переїздів. Достатньо угнать якусь вантажівку, і, в потрібний момент, виставить її на переїзді. А самому втекти в лісосмугу, де чекатиме якийсь "легковик"... Це буде така собі "Павутина-2". Потрібно 2-3 особи, всього: один краде "фуру", другий контролює вихід "товарняка", зі станції, і повідомляє "угонщика", а третій чекає в лісопосадці, з автомобілем для втечі...
26.09.2025 10:03 Ответить
А дебіли навіть не думають повертатись, на пляж нада дайті )))
26.09.2025 09:40 Ответить
це ж треба так зранку підняти мені настрій!!!
26.09.2025 09:41 Ответить
Тьомнайа ноч Свєтлає утра, тока пулі свістят у віскаа )))
26.09.2025 09:45 Ответить
чапай плыл и вы поплывете!)))
26.09.2025 09:45 Ответить
Ги-ги.. Попали?? То гарні зенітники..Гордіться своїми іванами...
26.09.2025 09:46 Ответить
тепер на пляж в туапсе необхідно одягати не плавки а підгузники .
26.09.2025 10:00 Ответить
Броніки, каски...
26.09.2025 10:23 Ответить
Двіжуха!!!
26.09.2025 10:02 Ответить
Все як ви любите, двіжуха, пулі свистять у віска. Ужас, але не ужас, ужас, ужас ...
Моль *****.
26.09.2025 10:04 Ответить
Здраствуй, мама ! Вазвратілісь ми не всє - ми на пляжє отдихалі в Туапсє !
26.09.2025 10:04 Ответить
Браво!!!!
26.09.2025 10:21 Ответить
В Туапсе, що з адигейтмткої перекладається як дві гори, ще з часів союзу і дотепер цілодобово працює гігантський нафтопереробний завод. Законна ціль однако. Може й адиги згадають що колись були вільними.
26.09.2025 10:05 Ответить
Гражданє кацапьі переводьте своє ППО з вогнепальної зброї на вундер-вафлю під назвою "**** булава" і не потрібно буде ховатися від куль
26.09.2025 10:08 Ответить
Колись персидський цар Кір вирішив завоювать землі кочівників. саків-масагетів. Ними правила цариця Томіріс. Кочівники, під її керівництвом, вдаваними відступами, заманювали персів глибше в свої степи, а потім їх розбили. Томіріс принесли голову Кіра. Вона сказала: "Ти хотів крові? Упийся нею...". І наказала кинуть голову у бурдюк з кров"ю...
Те ж саме я писав ще в 2022-му році - про те, що кацапня "уп"ється своєю кров"ю...".
Уже почали...
26.09.2025 10:10 Ответить
Вот пуля пралітєла і ... ага.
26.09.2025 10:12 Ответить
Спочатку довге АААААА!!!!
26.09.2025 10:29 Ответить
головне - ляж нармальна і всьо будєт харашо
26.09.2025 10:23 Ответить
я люблю туапсинскає ПВО)))
26.09.2025 10:23 Ответить
Оксамитовий сезон! Та ще й з пригодами!
Путьовки мають подорожчати!
26.09.2025 10:23 Ответить
Тепер на пляж в броніку і касці. Двіжуха ****, як завещал Пу.
26.09.2025 10:27 Ответить
Нехай кацапи по каналізаційній трубі на пляж та з пляжу ходять. Тепер тільки так!
26.09.2025 10:48 Ответить
Це вже каміння з неба, чи ще тільки кулі?
26.09.2025 10:49 Ответить
Карма, буде завжди косити своє у московитів, за їх злочини проти Мирної України з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
26.09.2025 11:04 Ответить
Зараз завжди боїшся що це може бути фейком. Стало багато фейків.
26.09.2025 11:11 Ответить
26.09.2025 11:13 Ответить

Купальники на новий сезон
26.09.2025 11:18 Ответить
Двіж. Все як "дядя Вова, ми с тобой" заповідав.
26.09.2025 11:21 Ответить
Чому там одна тітка спокійно ходить?
26.09.2025 11:26 Ответить
 
 