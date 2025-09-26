Российская ПВО обстреливает из пулеметов курортников в Туапсе: "Пули, бл#дь, летят над головой. Не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, раненый закричал!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой курортники в российском Туапсе прячутся от пулеметного огня ПВО армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные из пулеметов пытаются сбить украинские беспилотники. На записи слышно, как одна из пуль со свистом пролетает вблизи отдыхающих. Слышен окрик. Мужчина на видео говорит, что пуля кого-то ранила.

Внимание! Ненормативная лексика!

