Російська ППО обстрілює із кулеметів курортників у Туапсе: "Пули, бл#дь, летят над головой. Не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, раненый закричал!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому курортники у російському Туапсе ховаються від кулеметного вогню ППО армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові із кулеметів намагаються збити українські безпілотники. На записі чути, як одна із куль зі свистом пролітає поблизу відпочивальників. Чути окрик. Чоловік на відео каже, що куля когось поранила.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. ВIДЕО