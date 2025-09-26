Російська ППО обстрілює із кулеметів курортників у Туапсе: "Пули, бл#дь, летят над головой. Не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, раненый закричал!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому курортники у російському Туапсе ховаються від кулеметного вогню ППО армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові із кулеметів намагаються збити українські безпілотники. На записі чути, як одна із куль зі свистом пролітає поблизу відпочивальників. Чути окрик. Чоловік на відео каже, що куля когось поранила.
Увага! Ненормативна лексика!
усе за планом
Щось вже тоді знали...
"У російському Смоленську вантажний поїзд, який перевозив паливо, зіткнувся з вантажним автомобілем. Зійшли перші 15 вагонів, із них перші 12 - цистерни з бензином, сталося займання.
Бензину в кацапетівці не буде..."
Тьомнайа ночСвєтлає утра, тока пулі свістят у віскаа )))
Моль *****.
Те ж саме я писав ще в 2022-му році - про те, що кацапня "уп"ється своєю кров"ю...".
Уже почали...
Путьовки мають подорожчати!
Армія! Мова! Віра!
Купальники на новий сезон