7 368 44

Російська ППО обстрілює із кулеметів курортників у Туапсе: "Пули, бл#дь, летят над головой. Не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, раненый закричал!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому курортники у російському Туапсе ховаються від кулеметного вогню ППО армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові із кулеметів намагаються збити українські безпілотники. На записі чути, як одна із куль зі свистом пролітає поблизу відпочивальників. Чути окрик. Чоловік на відео каже, що куля когось поранила.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. ВIДЕО

армія рф (18820) безпілотник (4938) курорт (102) ППО (3583)
Топ коментарі
+37
Ґойда-аааааа...🤣
26.09.2025 09:33 Відповісти
+29
На пляж під обстрілами з пораненими і загиблими. Вони вже подебілі !
26.09.2025 09:35 Відповісти
+28
двіжуха, ****...
усе за планом
26.09.2025 09:35 Відповісти
Ґойда-аааааа...🤣
26.09.2025 09:33 Відповісти
Гарного відпочинку кацапи! 😆
26.09.2025 10:32 Відповісти
Активний відпочинок, мирної землі над головою
26.09.2025 11:12 Відповісти
двіжуха, ****...
усе за планом
26.09.2025 09:35 Відповісти
И не скучно
26.09.2025 09:44 Відповісти
Та хай косять - мішені ж
26.09.2025 09:35 Відповісти
На пляж під обстрілами з пораненими і загиблими. Вони вже подебілі !
26.09.2025 09:35 Відповісти
війна повернулася додому
26.09.2025 09:38 Відповісти
А шо дєлать? Бабки вже заплачені )
26.09.2025 09:41 Відповісти
Ну не даремно ж вони копали окопи прямо на пляжах, ще в 23-му 😂
Щось вже тоді знали...
26.09.2025 09:42 Відповісти
ХлапОк аблОмкамі па сухОй травЄ
26.09.2025 09:36 Відповісти
Громадянська війна!
26.09.2025 09:36 Відповісти
Движуха, пули свистять у виска ...Нам скучно....
26.09.2025 09:38 Відповісти
І ще трохи "смаколиків" з кацапетівки:
"У російському Смоленську вантажний поїзд, який перевозив паливо, зіткнувся з вантажним автомобілем. Зійшли перші 15 вагонів, із них перші 12 - цистерни з бензином, сталося займання.
Бензину в кацапетівці не буде..."
26.09.2025 09:39 Відповісти
У Кацапії купа нерегульованих залізничних переїздів. Достатньо угнать якусь вантажівку, і, в потрібний момент, виставить її на переїзді. А самому втекти в лісосмугу, де чекатиме якийсь "легковик"... Це буде така собі "Павутина-2". Потрібно 2-3 особи, всього: один краде "фуру", другий контролює вихід "товарняка", зі станції, і повідомляє "угонщика", а третій чекає в лісопосадці, з автомобілем для втечі...
26.09.2025 10:03 Відповісти
А дебіли навіть не думають повертатись, на пляж нада дайті )))
26.09.2025 09:40 Відповісти
це ж треба так зранку підняти мені настрій!!!
26.09.2025 09:41 Відповісти
Тьомнайа ноч Свєтлає утра, тока пулі свістят у віскаа )))
26.09.2025 09:45 Відповісти
чапай плыл и вы поплывете!)))
26.09.2025 09:45 Відповісти
Ги-ги.. Попали?? То гарні зенітники..Гордіться своїми іванами...
26.09.2025 09:46 Відповісти
тепер на пляж в туапсе необхідно одягати не плавки а підгузники .
26.09.2025 10:00 Відповісти
Броніки, каски...
26.09.2025 10:23 Відповісти
Двіжуха!!!
26.09.2025 10:02 Відповісти
Все як ви любите, двіжуха, пулі свистять у віска. Ужас, але не ужас, ужас, ужас ...
Моль *****.
26.09.2025 10:04 Відповісти
Здраствуй, мама ! Вазвратілісь ми не всє - ми на пляжє отдихалі в Туапсє !
26.09.2025 10:04 Відповісти
Браво!!!!
26.09.2025 10:21 Відповісти
В Туапсе, що з адигейтмткої перекладається як дві гори, ще з часів союзу і дотепер цілодобово працює гігантський нафтопереробний завод. Законна ціль однако. Може й адиги згадають що колись були вільними.
26.09.2025 10:05 Відповісти
Гражданє кацапьі переводьте своє ППО з вогнепальної зброї на вундер-вафлю під назвою "**** булава" і не потрібно буде ховатися від куль
26.09.2025 10:08 Відповісти
Колись персидський цар Кір вирішив завоювать землі кочівників. саків-масагетів. Ними правила цариця Томіріс. Кочівники, під її керівництвом, вдаваними відступами, заманювали персів глибше в свої степи, а потім їх розбили. Томіріс принесли голову Кіра. Вона сказала: "Ти хотів крові? Упийся нею...". І наказала кинуть голову у бурдюк з кров"ю...
Те ж саме я писав ще в 2022-му році - про те, що кацапня "уп"ється своєю кров"ю...".
Уже почали...
26.09.2025 10:10 Відповісти
Вот пуля пралітєла і ... ага.
26.09.2025 10:12 Відповісти
Спочатку довге АААААА!!!!
26.09.2025 10:29 Відповісти
головне - ляж нармальна і всьо будєт харашо
26.09.2025 10:23 Відповісти
я люблю туапсинскає ПВО)))
26.09.2025 10:23 Відповісти
Оксамитовий сезон! Та ще й з пригодами!
Путьовки мають подорожчати!
26.09.2025 10:23 Відповісти
Тепер на пляж в броніку і касці. Двіжуха ****, як завещал Пу.
26.09.2025 10:27 Відповісти
Нехай кацапи по каналізаційній трубі на пляж та з пляжу ходять. Тепер тільки так!
26.09.2025 10:48 Відповісти
Це вже каміння з неба, чи ще тільки кулі?
26.09.2025 10:49 Відповісти
Карма, буде завжди косити своє у московитів, за їх злочини проти Мирної України з 2014 року!
Армія! Мова! Віра!
26.09.2025 11:04 Відповісти
Зараз завжди боїшся що це може бути фейком. Стало багато фейків.
26.09.2025 11:11 Відповісти
26.09.2025 11:13 Відповісти

Купальники на новий сезон
26.09.2025 11:18 Відповісти
Двіж. Все як "дядя Вова, ми с тобой" заповідав.
26.09.2025 11:21 Відповісти
Чому там одна тітка спокійно ходить?
26.09.2025 11:26 Відповісти
ДВІЖУХА)))🤘🙂🤘
26.09.2025 11:33 Відповісти
 
 