Цистерны с топливом горят вблизи Смоленска после столкновения поезда с грузовиком: "Бл#, жестко! Фура - под локомотив, и он взорвался". ВИДЕО
Вблизи российского Смоленска на железнодорожном переезде произошло ДТП, после которого загорелись железнодорожные цистерны с горючим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло по вине грузовика. В сети публикуются видеозаписи с места пожара.
"Под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом, который был загружен, в том числе, и бензином. В результате действий водителя произошел локальный апокалипсис: поезд сошел с рельсов, на месте бушует мощный пожар, движение по участку железной дороги приостановлено, а бензин, который и так в дефиците, не доехал до потребителей", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Віктор Коцяруба #550974
показать весь комментарий26.09.2025 10:09 Ответить Ссылка
+11 Сергій Малецький
показать весь комментарий26.09.2025 10:13 Ответить Ссылка
+9 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий26.09.2025 10:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Аксіома)
Як там було? Є три речі, від спостерігання за якими неможливо відірватися: я горить вогонь, як тече вода і як працюють фахівці.
І найкращий засіб поєднання цих речей - пожар! 😜