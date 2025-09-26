РУС
Цистерны с топливом горят вблизи Смоленска после столкновения поезда с грузовиком: "Бл#, жестко! Фура - под локомотив, и он взорвался". ВИДЕО

Вблизи российского Смоленска на железнодорожном переезде произошло ДТП, после которого загорелись железнодорожные цистерны с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло по вине грузовика. В сети публикуются видеозаписи с места пожара.

"Под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом, который был загружен, в том числе, и бензином. В результате действий водителя произошел локальный апокалипсис: поезд сошел с рельсов, на месте бушует мощный пожар, движение по участку железной дороги приостановлено, а бензин, который и так в дефиците, не доехал до потребителей", - говорится в комментарии к видео.

бензин (303) взрыв (6914) поезд (1044) россия (97378)
Топ комментарии
+13
краса!
26.09.2025 10:09 Ответить
+11
Кажете ДТП . Ну хай так буде .
26.09.2025 10:13 Ответить
+9
Агонь
26.09.2025 10:09 Ответить
епічно...
26.09.2025 10:06 Ответить
Що у московитів згорить, то не вкрадуть!
26.09.2025 10:50 Ответить
краса!
26.09.2025 10:09 Ответить
Агонь
26.09.2025 10:09 Ответить
амінь!
26.09.2025 10:11 Ответить
Шо згорить - те не зогниє!
(Аксіома)
26.09.2025 10:11 Ответить
Кажете ДТП . Ну хай так буде .
26.09.2025 10:13 Ответить
аякже саме так. Але мабуть водія не було за кермом. Авто зі схилу покотилося...
26.09.2025 11:02 Ответить
Ги-ги-ги... Гори гори ясно, щоби не погасло.
26.09.2025 10:15 Ответить
Фурі рЄспЄкт і уважуха!
26.09.2025 10:17 Ответить
"Всьо па плану, па заранєє утвєрждьоннаму графіку" (с)
26.09.2025 10:24 Ответить
Красивоє!
26.09.2025 10:26 Ответить
Ой, гарнюня!!!
Як там було? Є три речі, від спостерігання за якими неможливо відірватися: я горить вогонь, як тече вода і як працюють фахівці.
І найкращий засіб поєднання цих речей - пожар! 😜
26.09.2025 10:29 Ответить
Водителю фуры надо выдать Грамоту!
26.09.2025 10:30 Ответить
У псковській області підірвали залізницю, тимчасово зупиняли рух поїздів, повідомив місцевий губернатор.
26.09.2025 10:31 Ответить
26.09.2025 10:34 Ответить
Буданов з Малюком бешкетують .
26.09.2025 10:35 Ответить
комікадзе був чувак...
26.09.2025 10:38 Ответить
Krasivoe ...shcha so vsei akrugi siedutsa ruskie svinki na fier atrakcion .
26.09.2025 10:40 Ответить
Так держать
26.09.2025 10:41 Ответить
26.09.2025 10:47 Ответить
Треба розбиратися з причинами підриву!!
26.09.2025 10:52 Ответить
А хто ще крім кацапів може підірвати склади зброї для України? Коли якийсь дурень запускає дрон шум на весь світ, а тут всі мовчать як риби.
26.09.2025 11:17 Ответить
 
 