Цистерны с топливом горят вблизи Смоленска после столкновения поезда с грузовиком: "Бл#, жестко! Фура - под локомотив, и он взорвался". ВИДЕО

Вблизи российского Смоленска на железнодорожном переезде произошло ДТП, после которого загорелись железнодорожные цистерны с горючим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло по вине грузовика. В сети публикуются видеозаписи с места пожара.

"Под Смоленском фура выехала на железнодорожный переезд и столкнулась с поездом, который был загружен, в том числе, и бензином. В результате действий водителя произошел локальный апокалипсис: поезд сошел с рельсов, на месте бушует мощный пожар, движение по участку железной дороги приостановлено, а бензин, который и так в дефиците, не доехал до потребителей", - говорится в комментарии к видео.

