Цистерни із пальним горять поблизу Смоленська після зіткнення потяга із вантажівкою: "Бл#, жестко! Фура под локомотив и он взорвался". ВIДЕО

Поблизу російського Смоленська на залізничному переїзді сталася ДТП, після якої загорілися залізничні цистерни із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП спричинила вантажівка. У мережі публікуються відеозаписи із місця пожежі.

"Під Смоленськом фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом, який був завантажений в тому числі і бензином. В результаті дій водія стався локальний апокаліпсис: потяг зійшов з колії, на місці вирує потужна пожежа, рух ділянкою залізниці призупинено, а бензин, який і так в дефіциті, не доїхав до споживачів", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

бензин (1270) вибух (4628) потяг (2033) росія (67998)
Топ коментарі
+13
краса!
26.09.2025 10:09 Відповісти
+11
Кажете ДТП . Ну хай так буде .
26.09.2025 10:13 Відповісти
+9
Агонь
26.09.2025 10:09 Відповісти
епічно...
26.09.2025 10:06 Відповісти
Що у московитів згорить, то не вкрадуть!
26.09.2025 10:50 Відповісти
краса!
26.09.2025 10:09 Відповісти
Агонь
26.09.2025 10:09 Відповісти
амінь!
26.09.2025 10:11 Відповісти
Шо згорить - те не зогниє!
(Аксіома)
26.09.2025 10:11 Відповісти
Кажете ДТП . Ну хай так буде .
26.09.2025 10:13 Відповісти
аякже саме так. Але мабуть водія не було за кермом. Авто зі схилу покотилося...
26.09.2025 11:02 Відповісти
Ги-ги-ги... Гори гори ясно, щоби не погасло.
26.09.2025 10:15 Відповісти
Фурі рЄспЄкт і уважуха!
26.09.2025 10:17 Відповісти
"Всьо па плану, па заранєє утвєрждьоннаму графіку" (с)
26.09.2025 10:24 Відповісти
Красивоє!
26.09.2025 10:26 Відповісти
Ой, гарнюня!!!
Як там було? Є три речі, від спостерігання за якими неможливо відірватися: я горить вогонь, як тече вода і як працюють фахівці.
І найкращий засіб поєднання цих речей - пожар! 😜
26.09.2025 10:29 Відповісти
Водителю фуры надо выдать Грамоту!
26.09.2025 10:30 Відповісти
У псковській області підірвали залізницю, тимчасово зупиняли рух поїздів, повідомив місцевий губернатор.
26.09.2025 10:31 Відповісти
26.09.2025 10:34 Відповісти
Буданов з Малюком бешкетують .
26.09.2025 10:35 Відповісти
они уже до 111 добешкетувались, малюки с будановыми, зели не хватает
26.09.2025 11:29 Відповісти
комікадзе був чувак...
26.09.2025 10:38 Відповісти
Krasivoe ...shcha so vsei akrugi siedutsa ruskie svinki na fier atrakcion .
26.09.2025 10:40 Відповісти
Так держать
26.09.2025 10:41 Відповісти
26.09.2025 10:47 Відповісти
Треба розбиратися з причинами підриву!!
26.09.2025 10:52 Відповісти
А хто ще крім кацапів може підірвати склади зброї для України? Коли якийсь дурень запускає дрон шум на весь світ, а тут всі мовчать як риби.
26.09.2025 11:17 Відповісти
Постаралися самі спалити, тільки щоб не Мадяр.
26.09.2025 11:30 Відповісти
Маловато
26.09.2025 11:38 Відповісти
 
 