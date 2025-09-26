Цистерни із пальним горять поблизу Смоленська після зіткнення потяга із вантажівкою: "Бл#, жестко! Фура под локомотив и он взорвался". ВIДЕО

Поблизу російського Смоленська на залізничному переїзді сталася ДТП, після якої загорілися залізничні цистерни із пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП спричинила вантажівка. У мережі публікуються відеозаписи із місця пожежі.

"Під Смоленськом фура виїхала на залізничний переїзд і зіткнулась з потягом, який був завантажений в тому числі і бензином. В результаті дій водія стався локальний апокаліпсис: потяг зійшов з колії, на місці вирує потужна пожежа, рух ділянкою залізниці призупинено, а бензин, який і так в дефіциті, не доїхав до споживачів", - йдеться у коментарі до відео.

