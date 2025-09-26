Свалка уничтоженной российской военной техники на обочине дороги в Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику на обочине дороги в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать как минимум три десятка сожженных бронемашин и грузовиков.
Внимание! Ненормативная лексика!
