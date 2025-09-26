Свалка уничтоженной российской военной техники на обочине дороги в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику на обочине дороги в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать как минимум три десятка сожженных бронемашин и грузовиков.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 106 430 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 203 танка, 33 147 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА