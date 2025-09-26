РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
3 267 3

Свалка уничтоженной российской военной техники на обочине дороги в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику на обочине дороги в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать как минимум три десятка сожженных бронемашин и грузовиков.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 106 430 человек (+940 за сутки), 426 самолетов, 11 203 танка, 33 147 артсистем, 23 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (20668) уничтожение (7996) Донецкая область (10848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браня крєпка і танкі наши бистри
показать весь комментарий
26.09.2025 11:56 Ответить
Так це вже "двіжуха" чи ще "гойда" ?
показать весь комментарий
26.09.2025 12:16 Ответить
Обломкі упалі
показать весь комментарий
26.09.2025 12:35 Ответить
 
 