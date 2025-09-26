Звалище знищеної російської військової техніки на узбіччі дороги у Донецькій області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку на узбіччі дороги у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменще три десятки спалених бронемашин та вантажівок.
Увага! Ненормативна лексика!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Randall Flag #387882
показати весь коментар26.09.2025 11:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
AbOriginal_UA
показати весь коментар26.09.2025 12:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар26.09.2025 12:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
9k38
показати весь коментар26.09.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сластьон Олександр #550250
показати весь коментар26.09.2025 13:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль