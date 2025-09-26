Звалище знищеної російської військової техніки на узбіччі дороги у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку на узбіччі дороги у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменще три десятки спалених бронемашин та вантажівок.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 106 430 осіб (+940 за добу), 426 літаків, 11 203 танки, 33 147 артсистем, 23 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА