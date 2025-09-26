УКР
Звалище знищеної російської військової техніки на узбіччі дороги у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку на узбіччі дороги у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменще три десятки спалених бронемашин та вантажівок.

Увага! Ненормативна лексика!

Браня крєпка і танкі наши бистри
26.09.2025 11:56 Відповісти
Так це вже "двіжуха" чи ще "гойда" ?
26.09.2025 12:16 Відповісти
Обломкі упалі
26.09.2025 12:35 Відповісти
І зовсім не піста. Все так як має бути.
26.09.2025 13:29 Відповісти
Як на параді.
26.09.2025 13:30 Відповісти
 
 