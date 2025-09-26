РУС
РФ готовилась к войне с Украиной еще с 2007 года, - воин 11 бригады НГУ Сергей (Болгарич). ВИДЕО

Российское руководство планировало войну против Украины как минимум с 2007-го года.

Об этом в интервью офицеру бригады "Буревій" Анне Максимчук заявил воин 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ Сергей (Болгарич), передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2007 году, у меня есть один офицер, полковником на то время был, у него брат родной ГРУшник. И он в 2007 году поехал к нему на свадьбу племянника. Когда он вернулся, я пришел к нему кофе, он говорит: "Серый, будет война с Россией". Я спросил, с чего он так решил. Говорит: "Они проходят тестирование, аттестацию, и в тестах были два основных вопроса, почему будет война". Это - "есть ли у вас родственники в Украине?" и "могли бы вы воевать с Украиной?", - рассказал он.

По словам военного, уже в то время они формировали перечень, у кого есть родственники.

"Почему буряты зашли в Крым? Потому что если бы зашла группировка из Белгорода, там родственники, то они бы не смогли так "буянить". Тогда уже формировали подразделение, у кого есть родственники, военные в Украине, братья-сестры. Их сортировали на другие должности, части, формировали конкретные части наступления.

И когда в 2014 году началась война, то его брат уволился из ГРУ и пошел в другое место", - добавил воин.

+10
Страшну штуку скажу, у яку не повірить ніхто з 42-річних (тепер уже 47-річних) не-лохів.

Шістдесят - це вік діяльної та розумної сили. Коли у тебе стільки досвіду і розуміння життя, що ти спокійно скорочуєш зайві ходи і зосереджуєшся на головному. Коли собі уже майже все довів і можеш спокійно писати власне видання книги "Як вижити в оточенні ідіотів".

(Правильна відповідь - ніяк. З оточення ідіотів треба вибиратися.).

Мені так сумно, що Порошенка почали називати "сивочолим гетьманом" іще коли йому було п'ятдесят з копійками. І народ на це повівся і обрав замість "гетьмана" інфантильну істеричку. І всівся чекати задоволений, що воно буде.

А тепер ну що - підніміть руку, хто у нас не "сивочолий". Навіть у дітей сивина з'явилася.

Я б дуже хотіла, щоб Порошенко повернувся до управління країною. Мені б хотілося, щоб незалежна Україна колись відзначила і 50, і 60-річний ювілей відновлення державності, і бажано у фізичних, а не віртуальних кордонах.

Для мене ці дві мрії взаємопов'язані.

Для того, щоб прибрати, очистити і відновити те, що лишиться після Зеленського, доведеться докласти титанічні зусилля. Ми отримаємо покручену і переламану країну, спустошену війною і розбещену цинізмом і корупцією, де кожен орган, кожна установа матимуть страшні репутаційні втрати, де люди зневажатимуть одне одного, де пануватиме ненависть і недовіра.

Нам доведеться все починати з мінусу, навіть не з нуля.

Петре Олексійовичу, це такі собі міркування у ваш ювілей, не дуже веселі. Але я сподіваюся, що ви будете разом з нами вигрібати Вовині стайні після його катастрофічної каденції. І придумаєте, як зробити так, щоб країна перегорнула останні роки як страшний і ганебний сон і знайшла у собі сили рухатись далі.

Дякую вам, що тримаєтеся і не даєте падати у зневіру усім нам.
26.09.2025 13:02 Ответить
+6
А Україна в цей час шалено роззброювалася, ту 160 на полтавському аеродромі дорізали..
26.09.2025 13:02 Ответить
+6
Ні,дорогенькі! Категорично не згоден! Росія не готувалася,вона реально вела війну з Україною більше ніж 300 років! А те,що відбулося в 2014 році,а тим паче в 2022 році,це апофеоз! Я раніше і сам цього не розумів: мовляв,час плине,змінюються держави,правителі,політика... Виявилося: природа кацапів не змінюється ні на йоту!
26.09.2025 13:17 Ответить
Це підтверджують і дії групи осіб, кузьмука-гриценка-єжеля- єханурова…
26.09.2025 12:58 Ответить
Луценка забув? Що робив Гриценко, чого не робив Луценко? Обидва в один і той самий час списували техніку, яка шла на продаж на експорт через підконтрольну Ющенку контору.
І так, ти Лєбєдєва ще забув.
26.09.2025 13:09 Ответить
А чого ніхто не пише про супур міністрів оборони часів Боневтіка: Тарана, Гезнікова і Умерова? Один знищив ракетні програми, інший знищив на мільярди логістику(яйця), а третів за зарплату побудував імперію в США? Разом витратили десятки мільярдів на снаряди, не отримали ні снарядів не повернули гроші. Потім витратили мільярди на фортифікації і ні фортифікацій, ні грошей.
26.09.2025 13:33 Ответить
https://****.oa.edu.ua/sluzhbova-osoba-yak-subjekt-zlochynu-zlovzhyvannya-vladoyu-abo-sluzhbovym-stanovyschem-st-364-kku/
26.09.2025 13:32 Ответить
И снова СЕРИК
26.09.2025 13:02 Ответить
Как лавров питух СЕРИК
26.09.2025 13:03 Ответить
26.09.2025 13:02 Ответить
Хрен ми вже виберемося з мінуса.І проблема не в оп а в народі якому подобається отой "мінус"
26.09.2025 13:12 Ответить
Вам , кацам , завжди не подобалась українська нація ! По темі - з 2007 вже воювати , з нами , готувались !
26.09.2025 13:19 Ответить
Ти мене кацапом назвав?Долб...*** ти просто.Але біда в тому що таких як ти,пафосних і тупих, більшість
26.09.2025 13:42 Ответить
Сьогодні в П. О. Поршенка день народження - ювілей, 60 років.
26.09.2025 13:16 Ответить
Навіть Порох вже усе це лайно не розгребе, що нам гундосий виродок насрав. Вже це сам Господь Бог не розгребе.
26.09.2025 13:41 Ответить
Нажаль, над Порошенком тяжіє образ "збитого льотчика".
Війну з пітьмою він не потягне, а ні фізично, ні морально. Бо є всі підстави сумніватись, що знову стане домовлятись зі смертельним ворогом про "перемир'я" на умовах "мінська-1" та "мінська-2", за якими здали Донбас.
26.09.2025 13:41 Ответить
"Здали"!Ну слава Богу зе все виправив!
26.09.2025 13:44 Ответить
Всі його "перемоги" ми вже побачили, тому його більше НІКОЛИ не оберуть!
26.09.2025 13:45 Ответить
А Україна в цей час шалено роззброювалася, ту 160 на полтавському аеродромі дорізали..
26.09.2025 13:02 Ответить
Я навіть більше скажу - нам далека рідня з московії почала дулі крутити зразу після розпаду СССР.
26.09.2025 13:06 Ответить
Буряти?В Криму і донських козаків було вдосталь
26.09.2025 13:11 Ответить
26.09.2025 13:21 Ответить
Ти ідійот?
26.09.2025 13:45 Ответить
Ні ... а ось ти - звісно так .
Ти хоч знаєш що на фото ?
26.09.2025 13:51 Ответить
Ти?
26.09.2025 14:18 Ответить
В 1992 году мои сослуживцы, уезжая домой на россию, четко и ясно дали понять: мы еще вернемся. Раздел ЧФ, Крым и тд. быстро подтвердили. Все эти сказания про 2007, 2014 для самообмана(мы же не знали, быть такого не может и т.д.).
26.09.2025 13:14 Ответить
А в 2003 році Тузла!
26.09.2025 13:18 Ответить
Думаю с 2004г
26.09.2025 13:14 Ответить
почалося ще коли ФСБ убило Чорновола - бо він єдиний з топ-політиків був впевнений, що війна з кацапами неминуча. В 2004-му прогнозні розрахунки Інституту кібернетики Глушкова тільки підтвердили те, що війна неминуча - ті хлопці ніколи не помилялися в своїх розрахунках, але хто тоді на них звертав увагу
26.09.2025 13:27 Ответить
Ні,дорогенькі! Категорично не згоден! Росія не готувалася,вона реально вела війну з Україною більше ніж 300 років! А те,що відбулося в 2014 році,а тим паче в 2022 році,це апофеоз! Я раніше і сам цього не розумів: мовляв,час плине,змінюються держави,правителі,політика... Виявилося: природа кацапів не змінюється ні на йоту!
26.09.2025 13:17 Ответить
Прийнято вважати першу війну кацапів проти українців під проводом Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського. Істориками вважається як перший прояв відокремлення північно-східних земель Русі у окремий етнос та втрату відчуття єдності з Києвом. Причиною називають той факт, що Боголюбський не зайняв трон Київського князя, що було ціллю попередніх князів, а пограбував місто як іноземне та повернувся у Залісся. Андрія Боголюбського за це в російській історіографії називають «першим великоросом».
26.09.2025 13:22 Ответить
Я скажу більше. Кацапи почали готуватись до війни з моменту розпаду совка. А методично з моменту отравлення та взяття його під свій контроль єльцина шоблом гебешної банди в яку входив тоді ще майже нікому не відомий *****.
26.09.2025 13:28 Ответить
Поправочка: активно готуватись можливо почала з 2007, а по факту, відразу після розвалу совка у 91 році хотіла повернення України у "рідну" говень. Просто в 90-х їм було трішки не до того, але Крим відібрати вже навіть в ті часи була спроба. На щастя тоді добре спрацювала українська нацгвардія й їх швидко втихомирили. З приходом до влади путіна, почалась поступова підготовка до війни.
26.09.2025 13:29 Ответить
За кучми і бакая, почалася вся ця тема, зради Урядовцями кучми України під московію!! Табачник кушнарьов литвин разумков, та інші «борці за Україну», у кучми сиділи не без діла!! Марчук, це показува на ділі!
26.09.2025 13:38 Ответить
Які тут коментатори всі розумні.Якщо всі все знали то чому в набат про загрозу не били?А?
26.09.2025 13:46 Ответить
А можна показати приклад "биття в набат" зараз?
26.09.2025 13:59 Ответить
Що значить "зараз"?В набат бють про загрозу а не по факту
26.09.2025 14:16 Ответить
Просто вірили в те що хотілося.23.02.22 я йшов товариша,хорошого друга.
У нього донька кадровий офіцер,зять кадровий офіцер,внучка офіцер заміжжю за офіцером.Така родина.І от питає він мене,як ти думаєшвійна буде?
Та ти що,Толя,21 століття,як таке можливо?Не зовсім же путін відбитий на голову!
А виявилося,зовсім.
БЖ
І не зовсім адекватна реакція Жвропи і Штатів.Пам'ятаю,як путін оголошував про «сво»..
Тремтячий голос,невпевнений,і в залі всі такі ж сиділи.
А потім з часом нахабство з'явилося і самовпевненість..А діяли б рішучіше,ще тоді можна було звіра в барліг загнать.
26.09.2025 14:14 Ответить
Яснопонятно-в усьому винне єс і америка.А ми шо?А ми нішо.
26.09.2025 14:17 Ответить
От на Шмарафоні постійно Зельоні висувають таку тезу, що Пуйло все рівно б напав. І логіка така чудова. Він все рівно б напав, тому потрібно було не посилювати оборонну міць, а згорнути ракетні програми, відвести війська з ключових позиція, все розмінувати, відкрити широко кордоні та аеропорти, і замінити Президента на невігласа з Квартального шапіто.
26.09.2025 14:25 Ответить
 
 