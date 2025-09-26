РФ готовилась к войне с Украиной еще с 2007 года, - воин 11 бригады НГУ Сергей (Болгарич). ВИДЕО

Российское руководство планировало войну против Украины как минимум с 2007-го года.

Об этом в интервью офицеру бригады "Буревій" Анне Максимчук заявил воин 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ Сергей (Болгарич), передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2007 году, у меня есть один офицер, полковником на то время был, у него брат родной ГРУшник. И он в 2007 году поехал к нему на свадьбу племянника. Когда он вернулся, я пришел к нему кофе, он говорит: "Серый, будет война с Россией". Я спросил, с чего он так решил. Говорит: "Они проходят тестирование, аттестацию, и в тестах были два основных вопроса, почему будет война". Это - "есть ли у вас родственники в Украине?" и "могли бы вы воевать с Украиной?", - рассказал он.

По словам военного, уже в то время они формировали перечень, у кого есть родственники.

"Почему буряты зашли в Крым? Потому что если бы зашла группировка из Белгорода, там родственники, то они бы не смогли так "буянить". Тогда уже формировали подразделение, у кого есть родственники, военные в Украине, братья-сестры. Их сортировали на другие должности, части, формировали конкретные части наступления.

И когда в 2014 году началась война, то его брат уволился из ГРУ и пошел в другое место", - добавил воин.

