РФ готовилась к войне с Украиной еще с 2007 года, - воин 11 бригады НГУ Сергей (Болгарич). ВИДЕО
Российское руководство планировало войну против Украины как минимум с 2007-го года.
Об этом в интервью офицеру бригады "Буревій" Анне Максимчук заявил воин 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ Сергей (Болгарич), передает Цензор.НЕТ.
"Еще в 2007 году, у меня есть один офицер, полковником на то время был, у него брат родной ГРУшник. И он в 2007 году поехал к нему на свадьбу племянника. Когда он вернулся, я пришел к нему кофе, он говорит: "Серый, будет война с Россией". Я спросил, с чего он так решил. Говорит: "Они проходят тестирование, аттестацию, и в тестах были два основных вопроса, почему будет война". Это - "есть ли у вас родственники в Украине?" и "могли бы вы воевать с Украиной?", - рассказал он.
По словам военного, уже в то время они формировали перечень, у кого есть родственники.
"Почему буряты зашли в Крым? Потому что если бы зашла группировка из Белгорода, там родственники, то они бы не смогли так "буянить". Тогда уже формировали подразделение, у кого есть родственники, военные в Украине, братья-сестры. Их сортировали на другие должности, части, формировали конкретные части наступления.
И когда в 2014 году началась война, то его брат уволился из ГРУ и пошел в другое место", - добавил воин.
Полное интервью смотрите по ссылке.
І так, ти Лєбєдєва ще забув.
Шістдесят - це вік діяльної та розумної сили. Коли у тебе стільки досвіду і розуміння життя, що ти спокійно скорочуєш зайві ходи і зосереджуєшся на головному. Коли собі уже майже все довів і можеш спокійно писати власне видання книги "Як вижити в оточенні ідіотів".
(Правильна відповідь - ніяк. З оточення ідіотів треба вибиратися.).
Мені так сумно, що Порошенка почали називати "сивочолим гетьманом" іще коли йому було п'ятдесят з копійками. І народ на це повівся і обрав замість "гетьмана" інфантильну істеричку. І всівся чекати задоволений, що воно буде.
А тепер ну що - підніміть руку, хто у нас не "сивочолий". Навіть у дітей сивина з'явилася.
Я б дуже хотіла, щоб Порошенко повернувся до управління країною. Мені б хотілося, щоб незалежна Україна колись відзначила і 50, і 60-річний ювілей відновлення державності, і бажано у фізичних, а не віртуальних кордонах.
Для мене ці дві мрії взаємопов'язані.
Для того, щоб прибрати, очистити і відновити те, що лишиться після Зеленського, доведеться докласти титанічні зусилля. Ми отримаємо покручену і переламану країну, спустошену війною і розбещену цинізмом і корупцією, де кожен орган, кожна установа матимуть страшні репутаційні втрати, де люди зневажатимуть одне одного, де пануватиме ненависть і недовіра.
Нам доведеться все починати з мінусу, навіть не з нуля.
Петре Олексійовичу, це такі собі міркування у ваш ювілей, не дуже веселі. Але я сподіваюся, що ви будете разом з нами вигрібати Вовині стайні після його катастрофічної каденції. І придумаєте, як зробити так, щоб країна перегорнула останні роки як страшний і ганебний сон і знайшла у собі сили рухатись далі.
Дякую вам, що тримаєтеся і не даєте падати у зневіру усім нам.
Війну з пітьмою він не потягне, а ні фізично, ні морально. Бо є всі підстави сумніватись, що знову стане домовлятись зі смертельним ворогом про "перемир'я" на умовах "мінська-1" та "мінська-2", за якими здали Донбас.
?
Ти хоч знаєш що на фото ?
У нього донька кадровий офіцер,зять кадровий офіцер,внучка офіцер заміжжю за офіцером.Така родина.І от питає він мене,як ти думаєшвійна буде?
Та ти що,Толя,21 століття,як таке можливо?Не зовсім же путін відбитий на голову!
А виявилося,зовсім.
БЖ
І не зовсім адекватна реакція Жвропи і Штатів.Пам'ятаю,як путін оголошував про «сво»..
Тремтячий голос,невпевнений,і в залі всі такі ж сиділи.
А потім з часом нахабство з'явилося і самовпевненість..А діяли б рішучіше,ще тоді можна було звіра в барліг загнать.