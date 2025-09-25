Прекращение войны РФ против Украины и восстановление ее территориальной целостности: на саммите Крымской платформы принята Нью-Йоркская декларация

24 сентября 2025 года на Пятом саммите Международной Крымской платформы в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, была принята Нью-Йоркская декларация.

Об этом говорится на сайте Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в декларации, представители государств - членов ООН и международных организаций собрались 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке на полях Высокой недели 80-й сессии Генассамблеи ООН - также отмечающей 80-ю годовщину основания ООН - с целью подтвердить непоколебимую приверженность целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН.

"Мы напоминаем об обязательствах всех государств в соответствии со статьей 2 Устава воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций, и урегулировать свои международные споры мирными средствами", - говорится в декларации.

Также отмечается, что ни одно территориальное приобретение, осуществленное вследствие угрозы силой или ее применения, не может признаваться законным.

"Мы осуждаем агрессию Российской Федерации против Украины, которая началась с попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, что является нарушением статьи 2 (4) Устава.

Мы также осуждаем продолжающуюся временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также отдельных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, и подтверждаем непризнание их попытки аннексии", - отмечается в декларации.

Участники также подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся и на ее территориальные воды.

"Мы напоминаем и поддерживаем все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятые начиная с 2014 года в ответ на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая те, что касаются ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также проблемы милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. Мы глубоко обеспокоены тем, что положения этих резолюций, а также других соответствующих решений и итоговых документов, принятых в многосторонних форматах, не были выполнены Российской Федерацией", - отмечается в декларации.

Также участники потребовали, чтобы РФ немедленно, полностью и безусловно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, а также повторили требование о немедленном прекращении военных действий России против Украины, в частности любых атак, направленных против гражданского населения и гражданских объектов.

"Прекращение агрессии России и обеспечение справедливого и устойчивого мира в Украине является насущной необходимостью не только для восстановления территориальной целостности Украины, но и для защиты международного права, укрепления глобального мира и безопасности, а также для сохранения авторитета, доверия и основополагающих принципов Организации Объединенных Наций", подытоживается в декларации.