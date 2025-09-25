Припинення війни РФ проти України та відновлення її територіальної цілісності: на саміті Кримської платформи ухвалено Нью-Йоркську декларацію

24 вересня 2025 року на П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, США, було ухвалено Нью-Йоркську декларацію.

Про це йдеться на сайті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в декларації, представники держав - членів ООН та міжнародних організацій зібралися 24 вересня 2025 року у Нью-Йорку на полях Високого тижня 80-ї сесії Генасамблеї ООН - що також відзначає 80-ту річницю заснування ООН - з метою підтвердити непохитну відданість цілям і принципам, закріпленим у Статуті ООН.

"Ми нагадуємо про зобов’язання всіх держав відповідно до статті 2 Статуту утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим чином, несумісним із цілями Організації Об’єднаних Націй, та врегульовувати свої міжнародні спори мирними засобами", - йдеться в декларації.

Також наголошується, що жодне територіальне набуття, здійснене внаслідок загрози силою або її застосування, не може визнаватися законним.

"Ми засуджуємо агресію Російської Федерації проти України, яка розпочалася зі спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що є порушенням статті 2 (4) Статуту.

Ми також засуджуємо триваючу тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополем, а також окремих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, і підтверджуємо невизнання їхньої спроби анексії", - зауважується в декларації.

Учасники також підтвердили відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що простягаються і на її територіальні води.

"Ми нагадуємо та підтримуємо всі відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухвалені починаючи з 2014 року у відповідь на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з тими, що стосуються ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також проблеми мілітаризації Криму, а також частин Чорного та Азовського морів. Ми глибоко стурбовані тим, що положення цих резолюцій, а також інших відповідних рішень і підсумкових документів, ухвалених у багатосторонніх форматах, не були виконані Російською Федерацією", - наголошується в декларації.

Також учасники висунули вимогу, щоб РФ негайно, повністю та безумовно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також повторили вимогу про негайне припинення воєнних дій Росії проти України, зокрема будь-яких атак, спрямованих проти цивільного населення та цивільних об’єктів.

"Припинення агресії Росії та забезпечення справедливого і сталого миру в Україні є нагальною потребою не лише для відновлення територіальної цілісності України, але й для захисту міжнародного права, зміцнення глобального миру та безпеки, а також для збереження авторитету, довіри та засадничих принципів Організації Об’єднаних Націй", підсумовується в декларації.