УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окупація Криму
1 446 23

РФ готувалась до війни з Україною ще з 2007 року, - воїн 11 бригади НГУ Сергій (Болгарич). ВIДЕО

Російське керівництво планувало війну проти України щонайменше з 2007-го року.

Про це в інтерв'ю офіцерці бригади "Буревій" Анні Максимчук заявив воїн 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ Сергій (Болгарич), передає Цензор.НЕТ.

"Ще в 2007 році, у мене є один офіцер, полковником на той час був, у нього брат рідний ГРУшник. І він в 2007 році поїхав до нього на весілля племінника. Коли він повернувся, я прийшов до нього каву, він каже: "Сєрий, буде війна з Росією". Я запитав, з чого він так вирішив. Говорить: "Вони проходять тестування, атестацію, і в тестах були два основних питання, чому буде війна". Це - "чи є у вас родичі в Україні? та "чи могли б ви воювати з Україною?", - розповів він.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За словами військового, вже на той час вони формували перелік, в кого є родичі. 

"Чому буряти зайшли в Крим? Тому що якби зайшло угруповання з Бєлгорода, там родичі, то вони б не змогли так "буянити". Тоді вже формували підрозділ, в кого є родичі, військові в Україні, брати-сестри. Їх сортували на інші посади, частини, формували конкретні частини наступу. 

І коли в 2014 році почалася війна, то його брат звільнився з ГРУ і пішов в друге місце", - додав воїн.

Повне інтерв'ю дивіться за посиланням.

Також читайте: Припинення війни РФ проти України та відновлення її територіальної цілісності: на саміті Кримської платформи ухвалено Нью-Йоркську декларацію

Автор: 

армія рф (18820) Крим (14255) росія (67998) війна в Україні (6350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Страшну штуку скажу, у яку не повірить ніхто з 42-річних (тепер уже 47-річних) не-лохів.

Шістдесят - це вік діяльної та розумної сили. Коли у тебе стільки досвіду і розуміння життя, що ти спокійно скорочуєш зайві ходи і зосереджуєшся на головному. Коли собі уже майже все довів і можеш спокійно писати власне видання книги "Як вижити в оточенні ідіотів".

(Правильна відповідь - ніяк. З оточення ідіотів треба вибиратися.).

Мені так сумно, що Порошенка почали називати "сивочолим гетьманом" іще коли йому було п'ятдесят з копійками. І народ на це повівся і обрав замість "гетьмана" інфантильну істеричку. І всівся чекати задоволений, що воно буде.

А тепер ну що - підніміть руку, хто у нас не "сивочолий". Навіть у дітей сивина з'явилася.

Я б дуже хотіла, щоб Порошенко повернувся до управління країною. Мені б хотілося, щоб незалежна Україна колись відзначила і 50, і 60-річний ювілей відновлення державності, і бажано у фізичних, а не віртуальних кордонах.

Для мене ці дві мрії взаємопов'язані.

Для того, щоб прибрати, очистити і відновити те, що лишиться після Зеленського, доведеться докласти титанічні зусилля. Ми отримаємо покручену і переламану країну, спустошену війною і розбещену цинізмом і корупцією, де кожен орган, кожна установа матимуть страшні репутаційні втрати, де люди зневажатимуть одне одного, де пануватиме ненависть і недовіра.

Нам доведеться все починати з мінусу, навіть не з нуля.

Петре Олексійовичу, це такі собі міркування у ваш ювілей, не дуже веселі. Але я сподіваюся, що ви будете разом з нами вигрібати Вовині стайні після його катастрофічної каденції. І придумаєте, як зробити так, щоб країна перегорнула останні роки як страшний і ганебний сон і знайшла у собі сили рухатись далі.

Дякую вам, що тримаєтеся і не даєте падати у зневіру усім нам.
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
+4
А Україна в цей час шалено роззброювалася, ту 160 на полтавському аеродромі дорізали..
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
+3
Це підтверджують і дії групи осіб, кузьмука-гриценка-єжеля- єханурова…
показати весь коментар
26.09.2025 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це підтверджують і дії групи осіб, кузьмука-гриценка-єжеля- єханурова…
показати весь коментар
26.09.2025 12:58 Відповісти
Луценка забув? Що робив Гриценко, чого не робив Луценко? Обидва в один і той самий час списували техніку, яка шла на продаж на експорт через підконтрольну Ющенку контору.
І так, ти Лєбєдєва ще забув.
показати весь коментар
26.09.2025 13:09 Відповісти
А чого ніхто не пише про супур міністрів оборони часів Боневтіка: Тарана, Гезнікова і Умерова? Один знищив ракетні програми, інший знищив на мільярди логістику(яйця), а третів за зарплату побудував імперію в США? Разом витратили десятки мільярдів на снаряди, не отримали ні снарядів не повернули гроші. Потім витратили мільярди на фортифікації і ні фортифікацій, ні грошей.
показати весь коментар
26.09.2025 13:33 Відповісти
https://****.oa.edu.ua/sluzhbova-osoba-yak-subjekt-zlochynu-zlovzhyvannya-vladoyu-abo-sluzhbovym-stanovyschem-st-364-kku/
показати весь коментар
26.09.2025 13:32 Відповісти
И снова СЕРИК
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
Как лавров питух СЕРИК
показати весь коментар
26.09.2025 13:03 Відповісти
Страшну штуку скажу, у яку не повірить ніхто з 42-річних (тепер уже 47-річних) не-лохів.

Шістдесят - це вік діяльної та розумної сили. Коли у тебе стільки досвіду і розуміння життя, що ти спокійно скорочуєш зайві ходи і зосереджуєшся на головному. Коли собі уже майже все довів і можеш спокійно писати власне видання книги "Як вижити в оточенні ідіотів".

(Правильна відповідь - ніяк. З оточення ідіотів треба вибиратися.).

Мені так сумно, що Порошенка почали називати "сивочолим гетьманом" іще коли йому було п'ятдесят з копійками. І народ на це повівся і обрав замість "гетьмана" інфантильну істеричку. І всівся чекати задоволений, що воно буде.

А тепер ну що - підніміть руку, хто у нас не "сивочолий". Навіть у дітей сивина з'явилася.

Я б дуже хотіла, щоб Порошенко повернувся до управління країною. Мені б хотілося, щоб незалежна Україна колись відзначила і 50, і 60-річний ювілей відновлення державності, і бажано у фізичних, а не віртуальних кордонах.

Для мене ці дві мрії взаємопов'язані.

Для того, щоб прибрати, очистити і відновити те, що лишиться після Зеленського, доведеться докласти титанічні зусилля. Ми отримаємо покручену і переламану країну, спустошену війною і розбещену цинізмом і корупцією, де кожен орган, кожна установа матимуть страшні репутаційні втрати, де люди зневажатимуть одне одного, де пануватиме ненависть і недовіра.

Нам доведеться все починати з мінусу, навіть не з нуля.

Петре Олексійовичу, це такі собі міркування у ваш ювілей, не дуже веселі. Але я сподіваюся, що ви будете разом з нами вигрібати Вовині стайні після його катастрофічної каденції. І придумаєте, як зробити так, щоб країна перегорнула останні роки як страшний і ганебний сон і знайшла у собі сили рухатись далі.

Дякую вам, що тримаєтеся і не даєте падати у зневіру усім нам.
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
Хрен ми вже виберемося з мінуса.І проблема не в оп а в народі якому подобається отой "мінус"
показати весь коментар
26.09.2025 13:12 Відповісти
Вам , кацам , завжди не подобалась українська нація ! По темі - з 2007 вже воювати , з нами , готувались !
показати весь коментар
26.09.2025 13:19 Відповісти
Сьогодні в П. О. Поршенка день народження - ювілей, 60 років.
показати весь коментар
26.09.2025 13:16 Відповісти
А Україна в цей час шалено роззброювалася, ту 160 на полтавському аеродромі дорізали..
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
Я навіть більше скажу - нам далека рідня з московії почала дулі крутити зразу після розпаду СССР.
показати весь коментар
26.09.2025 13:06 Відповісти
Буряти?В Криму і донських козаків було вдосталь
показати весь коментар
26.09.2025 13:11 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 13:21 Відповісти
В 1992 году мои сослуживцы, уезжая домой на россию, четко и ясно дали понять: мы еще вернемся. Раздел ЧФ, Крым и тд. быстро подтвердили. Все эти сказания про 2007, 2014 для самообмана(мы же не знали, быть такого не может и т.д.).
показати весь коментар
26.09.2025 13:14 Відповісти
А в 2003 році Тузла!
показати весь коментар
26.09.2025 13:18 Відповісти
Думаю с 2004г
показати весь коментар
26.09.2025 13:14 Відповісти
почалося ще коли ФСБ убило Чорновола - бо він єдиний з топ-політиків був впевнений, що війна з кацапами неминуча. В 2004-му прогнозні розрахунки Інституту кібернетики Глушкова тільки підтвердили те, що війна неминуча - ті хлопці ніколи не помилялися в своїх розрахунках, але хто тоді на них звертав увагу
показати весь коментар
26.09.2025 13:27 Відповісти
Ні,дорогенькі! Категорично не згоден! Росія не готувалася,вона реально вела війну з Україною більше ніж 300 років! А те,що відбулося в 2014 році,а тим паче в 2022 році,це апофеоз! Я раніше і сам цього не розумів: мовляв,час плине,змінюються держави,правителі,політика... Виявилося: природа кацапів не змінюється ні на йоту!
показати весь коментар
26.09.2025 13:17 Відповісти
Прийнято вважати першу війну кацапів проти українців під проводом Володимиро-Суздальського князя Андрія Боголюбського. Істориками вважається як перший прояв відокремлення північно-східних земель Русі у окремий етнос та втрату відчуття єдності з Києвом. Причиною називають той факт, що Боголюбський не зайняв трон Київського князя, що було ціллю попередніх князів, а пограбував місто як іноземне та повернувся у Залісся. Андрія Боголюбського за це в російській історіографії називають «першим великоросом».
показати весь коментар
26.09.2025 13:22 Відповісти
Я скажу більше. Кацапи почали готуватись до війни з моменту розпаду совка. А методично з моменту отравлення та взяття його під свій контроль єльцина шоблом гебешної банди в яку входив тоді ще майже нікому не відомий *****.
показати весь коментар
26.09.2025 13:28 Відповісти
Поправочка: активно готуватись можливо почала з 2007, а по факту, відразу після розвалу совка у 91 році хотіла повернення України у "рідну" говень. Просто в 90-х їм було трішки не до того, але Крим відібрати вже навіть в ті часи була спроба. На щастя тоді добре спрацювала українська нацгвардія й їх швидко втихомирили. З приходом до влади путіна, почалась поступова підготовка до війни.
показати весь коментар
26.09.2025 13:29 Відповісти
За кучми і бакая, почалася вся ця тема, зради Урядовцями кучми України під московію!! Табачник кушнарьов литвин разумков, та інші «борці за Україну», у кучми сиділи не без діла!! Марчук, це показува на ділі!
показати весь коментар
26.09.2025 13:38 Відповісти
 
 