РФ готувалась до війни з Україною ще з 2007 року, - воїн 11 бригади НГУ Сергій (Болгарич). ВIДЕО
Російське керівництво планувало війну проти України щонайменше з 2007-го року.
Про це в інтерв'ю офіцерці бригади "Буревій" Анні Максимчук заявив воїн 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ Сергій (Болгарич), передає Цензор.НЕТ.
"Ще в 2007 році, у мене є один офіцер, полковником на той час був, у нього брат рідний ГРУшник. І він в 2007 році поїхав до нього на весілля племінника. Коли він повернувся, я прийшов до нього каву, він каже: "Сєрий, буде війна з Росією". Я запитав, з чого він так вирішив. Говорить: "Вони проходять тестування, атестацію, і в тестах були два основних питання, чому буде війна". Це - "чи є у вас родичі в Україні? та "чи могли б ви воювати з Україною?", - розповів він.
За словами військового, вже на той час вони формували перелік, в кого є родичі.
"Чому буряти зайшли в Крим? Тому що якби зайшло угруповання з Бєлгорода, там родичі, то вони б не змогли так "буянити". Тоді вже формували підрозділ, в кого є родичі, військові в Україні, брати-сестри. Їх сортували на інші посади, частини, формували конкретні частини наступу.
І коли в 2014 році почалася війна, то його брат звільнився з ГРУ і пішов в друге місце", - додав воїн.
Повне інтерв'ю дивіться за посиланням.
І так, ти Лєбєдєва ще забув.
Шістдесят - це вік діяльної та розумної сили. Коли у тебе стільки досвіду і розуміння життя, що ти спокійно скорочуєш зайві ходи і зосереджуєшся на головному. Коли собі уже майже все довів і можеш спокійно писати власне видання книги "Як вижити в оточенні ідіотів".
(Правильна відповідь - ніяк. З оточення ідіотів треба вибиратися.).
Мені так сумно, що Порошенка почали називати "сивочолим гетьманом" іще коли йому було п'ятдесят з копійками. І народ на це повівся і обрав замість "гетьмана" інфантильну істеричку. І всівся чекати задоволений, що воно буде.
А тепер ну що - підніміть руку, хто у нас не "сивочолий". Навіть у дітей сивина з'явилася.
Я б дуже хотіла, щоб Порошенко повернувся до управління країною. Мені б хотілося, щоб незалежна Україна колись відзначила і 50, і 60-річний ювілей відновлення державності, і бажано у фізичних, а не віртуальних кордонах.
Для мене ці дві мрії взаємопов'язані.
Для того, щоб прибрати, очистити і відновити те, що лишиться після Зеленського, доведеться докласти титанічні зусилля. Ми отримаємо покручену і переламану країну, спустошену війною і розбещену цинізмом і корупцією, де кожен орган, кожна установа матимуть страшні репутаційні втрати, де люди зневажатимуть одне одного, де пануватиме ненависть і недовіра.
Нам доведеться все починати з мінусу, навіть не з нуля.
Петре Олексійовичу, це такі собі міркування у ваш ювілей, не дуже веселі. Але я сподіваюся, що ви будете разом з нами вигрібати Вовині стайні після його катастрофічної каденції. І придумаєте, як зробити так, щоб країна перегорнула останні роки як страшний і ганебний сон і знайшла у собі сили рухатись далі.
Дякую вам, що тримаєтеся і не даєте падати у зневіру усім нам.