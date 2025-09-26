РФ готувалась до війни з Україною ще з 2007 року, - воїн 11 бригади НГУ Сергій (Болгарич). ВIДЕО

Російське керівництво планувало війну проти України щонайменше з 2007-го року.

Про це в інтерв'ю офіцерці бригади "Буревій" Анні Максимчук заявив воїн 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ Сергій (Болгарич)

"Ще в 2007 році, у мене є один офіцер, полковником на той час був, у нього брат рідний ГРУшник. І він в 2007 році поїхав до нього на весілля племінника. Коли він повернувся, я прийшов до нього каву, він каже: "Сєрий, буде війна з Росією". Я запитав, з чого він так вирішив. Говорить: "Вони проходять тестування, атестацію, і в тестах були два основних питання, чому буде війна". Це - "чи є у вас родичі в Україні? та "чи могли б ви воювати з Україною?", - розповів він.

За словами військового, вже на той час вони формували перелік, в кого є родичі.

"Чому буряти зайшли в Крим? Тому що якби зайшло угруповання з Бєлгорода, там родичі, то вони б не змогли так "буянити". Тоді вже формували підрозділ, в кого є родичі, військові в Україні, брати-сестри. Їх сортували на інші посади, частини, формували конкретні частини наступу.

І коли в 2014 році почалася війна, то його брат звільнився з ГРУ і пішов в друге місце", - додав воїн.

