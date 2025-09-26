РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
1 447 1

Пограничники задержали оккупанта в гражданской одежде на Лиманском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Экипаж тяжелого дрона "Вампир" подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" обнаружил ночью на Лиманском направлении подозрительного мужчину в гражданской одежде и сопроводил его к позициям, где его задержали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Как отмечается, около 04:00 экипаж заметил неизвестного и решил проверить его принадлежность нетипичным способом - сбросил бутылку с водой и записку. Когда задержанный не смог подтвердить, что является своим, пограничники установили, что это военнослужащий противника.

Задержанный был без оружия и амуниции - якобы сбросил автомат и бронежилет во время того, как заблудился. Он сообщил, что его недавно мобилизовали и сразу отправили в штурмовые действия, а во время выдвижения он испугался и решил сдаться.

После документирования пограничники передали задержанного компетентным органам для дальнейшей проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе Черниговщины, Сумщины и Харьковщины ежесуточно фиксируют сотни обстрелов, - ГПСУ

Автор: 

военнопленные (1199) Госпогранслужба (6870)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там московитів у цивільному, як лайна на підошві …
показать весь комментарий
26.09.2025 13:41 Ответить
 
 