Пограничники задержали оккупанта в гражданской одежде на Лиманском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Экипаж тяжелого дрона "Вампир" подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" обнаружил ночью на Лиманском направлении подозрительного мужчину в гражданской одежде и сопроводил его к позициям, где его задержали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, около 04:00 экипаж заметил неизвестного и решил проверить его принадлежность нетипичным способом - сбросил бутылку с водой и записку. Когда задержанный не смог подтвердить, что является своим, пограничники установили, что это военнослужащий противника.

Задержанный был без оружия и амуниции - якобы сбросил автомат и бронежилет во время того, как заблудился. Он сообщил, что его недавно мобилизовали и сразу отправили в штурмовые действия, а во время выдвижения он испугался и решил сдаться.

После документирования пограничники передали задержанного компетентным органам для дальнейшей проверки.

