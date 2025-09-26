Пограничники задержали оккупанта в гражданской одежде на Лиманском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО
Экипаж тяжелого дрона "Вампир" подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" обнаружил ночью на Лиманском направлении подозрительного мужчину в гражданской одежде и сопроводил его к позициям, где его задержали.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, около 04:00 экипаж заметил неизвестного и решил проверить его принадлежность нетипичным способом - сбросил бутылку с водой и записку. Когда задержанный не смог подтвердить, что является своим, пограничники установили, что это военнослужащий противника.
Задержанный был без оружия и амуниции - якобы сбросил автомат и бронежилет во время того, как заблудился. Он сообщил, что его недавно мобилизовали и сразу отправили в штурмовые действия, а во время выдвижения он испугался и решил сдаться.
После документирования пограничники передали задержанного компетентным органам для дальнейшей проверки.
