Прикордонники затримали окупанта в цивільному одязі на Лиманському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Екіпаж важкого дрона "Вампір" підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" виявив уночі на Лиманському напрямку підозрілого чоловіка в цивільному одязі та супровів його до позицій, де його затримали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, близько 04:00 екіпаж помітив невідомого й вирішив перевірити його належність нетиповим способом - скинув пляшку з водою та записку. Коли затриманий не зміг підтвердити, що є своїм, прикордонники встановили, що це військовослужбовець противника.

Затриманий був без зброї та амуніції - нібито скинув автомат і бронежилет під час того, як заблукав. Він повідомив, що його нещодавно мобілізували і відразу відправили у штурмові дії, а під час висування він злякався і вирішив здатися.

Після документування прикордонники передали затриманого компетентним органам для подальшої перевірки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На прикордонні Чернігівщини, Сумщини та Харківщини щодоби фіксують сотні обстрілів, - ДПСУ

військовополонені (1067) Держприкордонслужба ДПСУ (6443)
