Пограничники уничтожили группу вражеской пехоты при попытке переправы через воду, поражали блиндажи и позиции. ВИДЕО

Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожает вражескую технику на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Северо-Слобожанском направлении Операторы "Прайм" нанесли ощутимые удары по личному составу, укрытиям и логистике захватчиков:

уничтожена группа вражеской пехоты при попытке переправы через водную преграду;

ликвидированы блиндажи и укрепленные позиции;

поражена мототехника и автотранспорт;

уничтожен склад боеприпасов;

выведена из строя позиция минометного расчета;

обесточены антенны связи.

