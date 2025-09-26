РУС
628 1

Пограничники уничтожили группу вражеской пехоты при попытке переправы через воду, поражали блиндажи и позиции. ВИДЕО

Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожает вражескую технику на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Северо-Слобожанском направлении Операторы "Прайм" нанесли ощутимые удары по личному составу, укрытиям и логистике захватчиков:

  • уничтожена группа вражеской пехоты при попытке переправы через водную преграду;
  • ликвидированы блиндажи и укрепленные позиции;
  • поражена мототехника и автотранспорт;
  • уничтожен склад боеприпасов;
  • выведена из строя позиция минометного расчета;
  • обесточены антенны связи.

Автор: 

армия РФ (20668) Госпогранслужба (6870) уничтожение (7996)
Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:58 Ответить
 
 