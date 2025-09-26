Пограничники уничтожили группу вражеской пехоты при попытке переправы через воду, поражали блиндажи и позиции. ВИДЕО
Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожает вражескую технику на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
На Северо-Слобожанском направлении Операторы "Прайм" нанесли ощутимые удары по личному составу, укрытиям и логистике захватчиков:
- уничтожена группа вражеской пехоты при попытке переправы через водную преграду;
- ликвидированы блиндажи и укрепленные позиции;
- поражена мототехника и автотранспорт;
- уничтожен склад боеприпасов;
- выведена из строя позиция минометного расчета;
- обесточены антенны связи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!