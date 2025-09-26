1 257 1
Прикордонники знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через воду, уразили бліндажі й позиції. ВIДЕО
Підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону нищить ворожу техніку на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
На Північно-Слобожанському напрямку Оператори "Прайм" нанесли відчутні удари по особовому складу, укриттях і логістиці загарбників:
- знищено групу ворожої піхоти під час спроби переправи через водну перешкоду;
- ліквідовано бліндажі та укріплені позиції;
- вражено мототехніку та автотранспорт;
- знищено склад боєприпасів;
- виведено з ладу позицію мінометного розрахунку;
- знеструмлено антени зв’язку.
