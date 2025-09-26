УКР
Прикордонники знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через воду, уразили бліндажі й позиції. ВIДЕО

Підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5-го прикордонного загону нищить ворожу техніку на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Північно-Слобожанському напрямку Оператори "Прайм" нанесли відчутні удари по особовому складу, укриттях і логістиці загарбників:

  • знищено групу ворожої піхоти під час спроби переправи через водну перешкоду;
  • ліквідовано бліндажі та укріплені позиції;
  • вражено мототехніку та автотранспорт;
  • знищено склад боєприпасів;
  • виведено з ладу позицію мінометного розрахунку;
  • знеструмлено антени зв’язку.

Також дивіться: Прикордонники затримали окупанта в цивільному одязі на Лиманському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18832) Держприкордонслужба ДПСУ (6443) знищення (8318)
Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
26.09.2025 13:58 Відповісти
 
 