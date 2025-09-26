РУС
Поражено место запуска вражеских БПЛА, средства связи, грузовик с личным составом и ликвидировано 7 россиян. ВИДЕО

Во время работы артиллеристов и операторов БпЛА пограничной бригады "Гарт" под Волчанском было поражено: место запуска вражеских беспилотников, средства связи противника, грузовик с личным составом и БК. Также было ликвидировано 7 оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

