Поражено место запуска вражеских БПЛА, средства связи, грузовик с личным составом и ликвидировано 7 россиян. ВИДЕО
Во время работы артиллеристов и операторов БпЛА пограничной бригады "Гарт" под Волчанском было поражено: место запуска вражеских беспилотников, средства связи противника, грузовик с личным составом и БК. Также было ликвидировано 7 оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
