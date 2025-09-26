УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
328 0

Уражено місце запуску ворожих БПЛА, засоби зв’язку, вантажівку з особовим складом й ліквідовано 7 росіян. ВIДЕО

Під час роботи артилеристів та операторів БпЛА прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанському було уражено: місце запуску ворожих безпілотників, засоби зв’язку противника, вантажівку з особовим складом та БК. Також було ліквідовано 7 окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Прикордонники знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через воду, уразили бліндажі й позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18832) Держприкордонслужба ДПСУ (6447) знищення (8318) Вовчанськ (472) Харківська область (1658) Чугуївський район (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 