Уражено місце запуску ворожих БПЛА, засоби зв’язку, вантажівку з особовим складом й ліквідовано 7 росіян. ВIДЕО

Під час роботи артилеристів та операторів БпЛА прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанському було уражено: місце запуску ворожих безпілотників, засоби зв’язку противника, вантажівку з особовим складом та БК. Також було ліквідовано 7 окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

