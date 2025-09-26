Уражено місце запуску ворожих БПЛА, засоби зв’язку, вантажівку з особовим складом й ліквідовано 7 росіян. ВIДЕО
Під час роботи артилеристів та операторів БпЛА прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанському було уражено: місце запуску ворожих безпілотників, засоби зв’язку противника, вантажівку з особовим складом та БК. Також було ліквідовано 7 окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
