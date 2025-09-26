Минус две бронемашины "Тигр", грузовик, два легковых автомобиля и "буханка": боевая работа операторов дронов подразделения "Novem Group". ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Novem Group" на Курщине уничтожили две российские бронемашины "Тигр", грузовик, два легковых авто и "буханку".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"На Курщине Novem Group спецподразделения Баллиста дронами поразили 2 ББМ Тигр/ВПК Урал, грузовой Урал, 2 легковых авто и буханку", - говорится в комментарии к видео.
