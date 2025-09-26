УКР
Мінус дві бронемашини "Тигр", вантажівка, два легкові автомобілі та "буханка": бойова робота операторів дронів підрозділу "Novem Group". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Novem Group" на Курщині знищили дві російські бронемашини "Тигр", вантажівку, два легкові авто та "буханку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Курщині Novem Group спецпідрозділу Баліста дронами уразили 2 ББМ Тігр/ВПК Урал, вантажний Урал, 2 легкові авто та буханку", - йдеться у коментарі до відео.

и минус боброедкин боброед )) а теперь сама боброедка! я сказал - боброедка!! ))
26.09.2025 17:02 Відповісти
дякую за подарунок на день народження Порошенка!
26.09.2025 17:07 Відповісти
Навіть пропагандист Кеосаян сьогодні зробив подарунок Петру Олексійовичу. чекаємо подарунку від піськограя та ***** в стилі кеосаяна
26.09.2025 17:09 Відповісти
 
 