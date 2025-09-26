Мінус дві бронемашини "Тигр", вантажівка, два легкові автомобілі та "буханка": бойова робота операторів дронів підрозділу "Novem Group". ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Novem Group" на Курщині знищили дві російські бронемашини "Тигр", вантажівку, два легкові авто та "буханку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Курщині Novem Group спецпідрозділу Баліста дронами уразили 2 ББМ Тігр/ВПК Урал, вантажний Урал, 2 легкові авто та буханку", - йдеться у коментарі до відео.

