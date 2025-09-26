РУС
3 239 12

Сброс противотанковой мины внутрь трубы с оккупантами. ВИДЕО

Кадры боевой работы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады. Украинский оператор сбрасывает противотанковую мину TM-62 внутрь башни, где обустроили себе укрытие российские оккупанты.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Точечные удары ВСУ: дрон попал в оккупанта на мопеде прямо во время движения. ВИДЕО

Автор: 

81 отдельная аэромобильная бригада (75) дроны (4817)
Топ комментарии
+11
Діло труба
26.09.2025 18:09 Ответить
+7
26.09.2025 18:21 Ответить
+6
Труба! Повна... труба......
26.09.2025 18:15 Ответить
Діло труба
26.09.2025 18:09 Ответить
Кацапятина 4-го сорту готується вмєстє з будкою баштою @
26.09.2025 18:50 Ответить
Труба! Повна... труба......
26.09.2025 18:15 Ответить
26.09.2025 18:21 Ответить
і 3.14зда. і тільки мертві з косами. Красота.
26.09.2025 18:21 Ответить
Бінго! Гойда, ***!
26.09.2025 18:25 Ответить
уявляю, що там всередині було, всратися не встигли, а шкода
26.09.2025 18:28 Ответить
скоріш за все там нікого не було
26.09.2025 18:42 Ответить
Харашоо! ) А там точно были оккупанты?
26.09.2025 18:38 Ответить
АкОкаяразніца? Відосік запиляний, перегляди клікають.
26.09.2025 18:43 Ответить
Звичайно, не … «точно», там же московіти ******!!
26.09.2025 18:43 Ответить
 
 