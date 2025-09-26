Сброс противотанковой мины внутрь трубы с оккупантами. ВИДЕО
Кадры боевой работы батальона беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады. Украинский оператор сбрасывает противотанковую мину TM-62 внутрь башни, где обустроили себе укрытие российские оккупанты.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
