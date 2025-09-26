5 777 19
Скид протитанкової міни всередину труби з окупантами. ВIДЕО
Кадри бойової роботи батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної бригади. Український оператор скидає протитанкову міну TM-62 всередину башти, де облаштували собі укриття російські окупанти.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Валентин Коваль
26.09.2025 18:09
Камамбер Мамбетов
26.09.2025 18:21
Luk Viktor
26.09.2025 18:15
