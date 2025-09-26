УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9910 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 777 19

Скид протитанкової міни всередину труби з окупантами. ВIДЕО

Кадри бойової роботи батальйону безпілотних систем 81-ї окремої аеромобільної бригади. Український оператор скидає протитанкову міну TM-62 всередину башти, де облаштували собі укриття російські окупанти.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Точкові удари ЗСУ: дрон влучив в окупанта на мопеді просто під час руху. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

81 окрема аеромобільна бригада (76) дрони (5727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Діло труба
показати весь коментар
26.09.2025 18:09 Відповісти
+18
показати весь коментар
26.09.2025 18:21 Відповісти
+9
Труба! Повна... труба......
показати весь коментар
26.09.2025 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діло труба
показати весь коментар
26.09.2025 18:09 Відповісти
Кацапятина 4-го сорту готується вмєстє з будкою баштою @
показати весь коментар
26.09.2025 18:50 Відповісти
Труба! Повна... труба......
показати весь коментар
26.09.2025 18:15 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 18:21 Відповісти
Як це не естетично? Красівоє!
показати весь коментар
26.09.2025 19:13 Відповісти
і 3.14зда. і тільки мертві з косами. Красота.
показати весь коментар
26.09.2025 18:21 Відповісти
Бінго! Гойда, ***!
показати весь коментар
26.09.2025 18:25 Відповісти
уявляю, що там всередині було, всратися не встигли, а шкода
показати весь коментар
26.09.2025 18:28 Відповісти
скоріш за все там нікого не було
показати весь коментар
26.09.2025 18:42 Відповісти
Але відео шикарне, будем надіятись, що ну хоч одного кацапуру зажмурили.
показати весь коментар
26.09.2025 19:21 Відповісти
Харашоо! ) А там точно были оккупанты?
показати весь коментар
26.09.2025 18:38 Відповісти
АкОкаяразніца? Відосік запиляний, перегляди клікають.
показати весь коментар
26.09.2025 18:43 Відповісти
Звичайно, не … «точно», там же московіти ******!!
показати весь коментар
26.09.2025 18:43 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 19:26 Відповісти
акубаротравма гарантована.
показати весь коментар
26.09.2025 19:51 Відповісти
Якщо там були кацапи, то їх "розмазало тонким шаром" по стінках башти, а через мить шматки башти, з "намазкою", розлетілися навсібіч...
показати весь коментар
26.09.2025 20:34 Відповісти
я сподіваюь, що за мить до того як вони на шматках башти розлетілись навсибіч, акубаротравму вони все ж таки отримали.
показати весь коментар
26.09.2025 20:38 Відповісти
Долетять на позицію за мить, можливо що рештками.
показати весь коментар
26.09.2025 20:05 Відповісти
 
 