Уничтожение вражеских складов топлива и боеприпасов бойцами 412-го полка СБС. ВИДЕО

Бойцы 412-го полка Nemesis СБС разносят до основания места хранения топлива, техники, имущества, полевых складов боеприпасов по всей линии фронта.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Схема отработана: враг прячет, разведка полка находит, пилоты тяжелых бомберов уничтожают.

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
