Уничтожение вражеских складов топлива и боеприпасов бойцами 412-го полка СБС. ВИДЕО
Бойцы 412-го полка Nemesis СБС разносят до основания места хранения топлива, техники, имущества, полевых складов боеприпасов по всей линии фронта.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Схема отработана: враг прячет, разведка полка находит, пилоты тяжелых бомберов уничтожают.
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!