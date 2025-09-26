Знищення ворожих складів палива та боєприсів бійцями 412 полку СБС. ВIДЕО
Бійці 412 полку Nemesis СБС розносять вщент місця зберігання палива, техніки, майна, польових складів боєприпасів по всій лінії фронту.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Схема відпрацьована: ворог ховає, розвідка полку знаходить, пілоти важких бомберів знищують.
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!