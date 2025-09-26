РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 355 4

Бойцы ССО взяли под контроль лесополосу на Донетчине. ВИДЕО

Спецназовцы ССО получили задачу: обнаружить, зайти, уничтожить, закрепиться и передать вновь занятые противником позиции в лесополосе в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на канале Сил специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.

Результат:

  • 0 уцелевших россиян;
  • +1 лесополоса под контролем защитников Украины;
  • 15+ элементов захваченных трофеев: оружие, радиостанции, телефоны, документы.

Смотрите: ССО провели успешные действия в тылу РФ, осуществив засаду на транспорт российских оккупантов. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Донецкая область (10854) ССО (573)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім на закреп посадять мобіків, з тієї сторони зайде таке ж ССО и починай з початку. Только мобіків треба десь наловити.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:35 Ответить
У Тисі.
показать весь комментарий
26.09.2025 20:41 Ответить
 
 