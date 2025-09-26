1 355 4
Бойцы ССО взяли под контроль лесополосу на Донетчине. ВИДЕО
Спецназовцы ССО получили задачу: обнаружить, зайти, уничтожить, закрепиться и передать вновь занятые противником позиции в лесополосе в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано на канале Сил специальных операций, информирует Цензор.НЕТ.
Результат:
- 0 уцелевших россиян;
- +1 лесополоса под контролем защитников Украины;
- 15+ элементов захваченных трофеев: оружие, радиостанции, телефоны, документы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий26.09.2025 20:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий26.09.2025 20:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль