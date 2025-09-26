УКР
Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині. ВIДЕО

Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті противником позиції в лісосмузі на Донеччині.

Відповідне відео опубліковано на каналі Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

Результат:

  • 0 вцілілих росіян;
  • +1 лісозмуга під контролем захисників України;
  • 15+ елементів захоплених трофеїв: зброя, радіостанції, телефони, документи.

ССО провели успішні дії в тилу РФ, здійснивши засідку на транспорт російських окупантів.

Донецька область (9677) ССО Сили спеціальних операцій (566)
Потім на закреп посадять мобіків, з тієї сторони зайде таке ж ССО и починай з початку. Только мобіків треба десь наловити.
26.09.2025 20:35 Відповісти
У Тисі.
26.09.2025 20:41 Відповісти
 
 