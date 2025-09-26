1 411 4
Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині. ВIДЕО
Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті противником позиції в лісосмузі на Донеччині.
Відповідне відео опубліковано на каналі Сил спеціальних операцій, інформує Цензор.НЕТ.
Результат:
- 0 вцілілих росіян;
- +1 лісозмуга під контролем захисників України;
- 15+ елементів захоплених трофеїв: зброя, радіостанції, телефони, документи.
Андрій Лавриненко
Aleksander Lukashenko
