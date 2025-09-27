В плен к нацгвардейцам попал белорус, которого заставили подписать контракт с армией РФ. ВИДЕО

На Покровском направлении военные бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал против Украины в рядах российской оккупационной армии.

Об этом Нацгвардия сообщила в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Редкий экземпляр среди пленных врагов - гражданин Беларуси. Несколько лет он жил в России, где недавно оказался перед выбором: тюрьма или война. Выбрал второе, подписал контракт и в начале сентября оказался в Украине", - рассказали украинские защитники.

По словам пленного, он провоевал всего три дня. Он прошел лесополосами мимо сотни тел российских штурмовиков и в конце концов добровольно сдался гвардейцам бригады Нацгвардии "Спартан".

"В плену белорус заверил, что готов перейти на сторону Украины, но попросил скрыть лицо - волнуется за родных в Беларуси", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество граждан Беларуси, подписавших контракт с российской армией за первое полугодие 2025 года почти в сто раз больше, чем в 2022 году.

