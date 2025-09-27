УКР
У полон до нацгвардійців потрапив білорус, якого змусили підписати контракт з армією РФ. ВIДЕО

На Покровському напрямку військові бригади "Спартан" Національної гвардії України взяли в полон громадянина Білорусі, який воював проти України в лавах російської окупаційної армії.

Про це Нацгвардія повідомила у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Рідкісний екземпляр серед полонених ворогів – громадянин Білорусі. Кілька років він жив у Росії, де нещодавно опинився перед вибором: в’язниця або війна. Обрав друге, підписав контракт і на початку вересня опинився в Україні", - розповіли українські захисники.

За словами полоненого, він провоював лише три дні. Він пройшов лісосмугами повз сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади Нацгвардії "Спартан".

"У полоні білорус запевнив, що готовий перейти на бік України, але попросив приховати обличчя — хвилюється за рідних у Білорусі", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Білорусі, які підписали контракт з російською армією за перше півріччя 2025 року майже у сто разів більша, ніж у 2022 році.

Дивіться також: Прикордонники затримали окупанта в цивільному одязі на Лиманському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Білорусь (8088) Національна гвардія (1650) полонені (2353)
27.09.2025 21:25 Відповісти
по нормальному удіть білоруса на плю та виставити на білорусько-українському кордоні замість погранстовба
27.09.2025 21:44 Відповісти
Для жителів Чернігівської області це не секрет. Чомусь рідко спливає в медіа що в перші дні вторгнення місцеві біля Ріпок бачили і їх форму і білоруський акцент всі чудово знають
27.09.2025 21:46 Відповісти
на швабру бульбособаку...
27.09.2025 21:53 Відповісти
 
 