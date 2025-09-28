РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7606 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
861 1

Минус 60 оккупантов: боевая работа подразделения "Феникс". ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных систем "Феникс" Госпогранслужбы провел рекордный вылет с уничтожением оккупантов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одни сутки пограничники уничтожили 60 военных РФ с помощью дронов.

Видео уничтожения захватчиков обнародовали в соцсетях бойцы бригады "Феникс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области ВСУ разгромили колонну техники РФ - уничтожено более 20 автомобилей. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

армия РФ (20685) Госпогранслужба (6875) ВСУ (6941) дроны (4835)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Захисникам України за їх важку і щоденну роботу!
Низький уклін Родинам Захисників!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 11:33 Ответить
 
 