Минус 60 оккупантов: боевая работа подразделения "Феникс". ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных систем "Феникс" Госпогранслужбы провел рекордный вылет с уничтожением оккупантов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одни сутки пограничники уничтожили 60 военных РФ с помощью дронов.

Видео уничтожения захватчиков обнародовали в соцсетях бойцы бригады "Феникс".

