Минус 60 оккупантов: боевая работа подразделения "Феникс". ВИДЕО
Бойцы подразделения беспилотных систем "Феникс" Госпогранслужбы провел рекордный вылет с уничтожением оккупантов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одни сутки пограничники уничтожили 60 военных РФ с помощью дронов.
Видео уничтожения захватчиков обнародовали в соцсетях бойцы бригады "Феникс".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Низький уклін Родинам Захисників!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!