Мінус 60 окупантів: бойова робота підрозділу "Фенікс". ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем "Фенікс" Держприкордонслужби провів рекордний виліт зі знищенням окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну добу прикордонники знищили 60 військових рф за допомогою дронів.

Відео знищення загарбників оприлюднили у соцмережах бійці бригади "Фенікс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині ЗСУ розгромили колону техніки РФ - знищено понад 20 автомобілів. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!