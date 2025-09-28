УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7745 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
770 1

Мінус 60 окупантів: бойова робота підрозділу "Фенікс". ВIДЕО

Бійці підрозділу безпілотних систем "Фенікс" Держприкордонслужби провів рекордний виліт зі знищенням окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну добу прикордонники знищили 60 військових рф за допомогою дронів.

Відео знищення загарбників оприлюднили у соцмережах бійці бригади "Фенікс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині ЗСУ розгромили колону техніки РФ - знищено понад 20 автомобілів. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18838) Держприкордонслужба ДПСУ (6448) ЗСУ (7947) дрони (5749)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, Захисникам України за їх важку і щоденну роботу!
Низький уклін Родинам Захисників!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показати весь коментар
28.09.2025 11:33 Відповісти
 
 