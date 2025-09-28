Мінус 60 окупантів: бойова робота підрозділу "Фенікс". ВIДЕО
Бійці підрозділу безпілотних систем "Фенікс" Держприкордонслужби провів рекордний виліт зі знищенням окупантів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну добу прикордонники знищили 60 військових рф за допомогою дронів.
Відео знищення загарбників оприлюднили у соцмережах бійці бригади "Фенікс".
