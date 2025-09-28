РУС
6 245 52

Громкие взрывы прогремели в российском Белгороде: пропало электричество и водоснабжение. ВИДЕО

Вечером воскресенья, 28 сентября, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе и области наблюдаются перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

По данным местных пабликов, взрывы в Белгороде прогремели в 18:45. Телеграм-каналы пишут, что по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" прилетели ракеты.

После "прилетов" россияне начали жаловаться, что в городе пропал свет, вода и интернет. Кроме этого, в Белгороде остановились лифты, магазины работают только за наличные, а некоторые закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, а также не работают светофоры.

Телеграм-каналы пишут о блэкауте и в других городах Белгородской области РФ.

Смотрите также: Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в Рязанской области РФ. ВИДЕО

взрыв (6919) ТЭЦ (121) Белгород (466)
оце падамашнєму - БелгородНАШ?
показать весь комментарий
28.09.2025 20:50 Ответить
Время камни собирать. как говаривал старина Эклизиаст.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:28 Ответить
Бєлгород, щоб не віддуватися за всю кацапердію, має посприяти виготовленню балістики для України. Очевидна вигода. Хай ще й сусідів підагітують.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:57 Ответить
Головне шо гучні, хімарси не даром витратили.
показать весь комментарий
28.09.2025 20:58 Ответить
По звуку, ніби щось реактивне було, десь писали, що це HIMARS?
показать весь комментарий
28.09.2025 20:59 Ответить
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
28.09.2025 20:58 Ответить
Сподіваюся це не разова акція.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:00 Ответить
ну хочь так - якщо до москви поки Фламіндіч не долітає
показать весь комментарий
28.09.2025 21:00 Ответить
Фламинго существует только в больном воображении Зеленского и пропогандонов из Телемарафона!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:06 Ответить
не фламінго а фламіндіч - так вірніше
показать весь комментарий
28.09.2025 21:11 Ответить
кому той белгород всрався?
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:01 Ответить
Бєлгородській "хлапок"
показать весь комментарий
28.09.2025 21:02 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 21:03 Ответить
И хлопки фиксируются! Хлопки! От неблагоприятных погодных условий. Больше никак ни с чем не связано.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:20 Ответить
"Камні с нєба"? Що ж, кацапня, звикайте до нових видів опадів
показать весь комментарий
28.09.2025 21:21 Ответить
Асадки в виде абломкаф!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:41 Ответить
Хай привикають. Хотіли пафтаріть, нате вам, їжте не обляпайтесь.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:04 Ответить
В першому відео дарма звук прибрали. Тут дітей немає, а от останні слова кацапа - ;Бл..., вот ета атракцион!; звучали реально смішно.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:04 Ответить
Ну ти бачив? Шо ж це може бути?
показать весь комментарий
28.09.2025 21:04 Ответить
Еее, так по масьКВА обіцяв? Спати ***** на якісь провінції...
показать весь комментарий
28.09.2025 21:05 Ответить
та то мєдвєжонок воскресно забухаль і защіщяя крємьль, по савєту піськова, вдаріл на опереженіє ... - "по варонежу"! ))
показать весь комментарий
28.09.2025 21:05 Ответить
24.02.22 року жителі Белгороду дуже раділи, колоннам кацапських танків які їхали у бік України

показать весь комментарий
28.09.2025 21:06 Ответить
А потім і обстрілам житлових кварталів Харкова
показать весь комментарий
28.09.2025 21:14 Ответить
Як там в кацапів - "Нє жилі і ні нада!!"
показать весь комментарий
28.09.2025 21:07 Ответить
хоть бы их всех ********* там поубивало ***** за все зверства и злоденяния которые они ******** вонючие принесли за эти годы Украине!ненавижу их пидоров ******!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:07 Ответить
Москву без ліпіздрічества!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:11 Ответить
Це- не ми...
показать весь комментарий
28.09.2025 21:13 Ответить
То вони провели спецоперацію під чужим прапором.
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:27 Ответить
Нарешті))Атапітєльний сезон в каждую расійскую хату)))
показать весь комментарий
28.09.2025 21:14 Ответить
З врахуванням того, що в них зими холодні..то може й вогнища в хатах розкладати почнуть))
показать весь комментарий
28.09.2025 21:20 Ответить
Де в них? В Бєлгороді? Такі самі як у Харкові...
показать весь комментарий
28.09.2025 21:31 Ответить
А расасєя одним бєлгородом обмежена?
З такою повагою про нього пишите
показать весь комментарий
28.09.2025 22:02 Ответить
Крик душі
показать весь комментарий
28.09.2025 21:15 Ответить
Енергетики є на сайті? Хто може визначити куди прилетіло по першому відео..дуже хотілося б щоб в генераторну ну на крайняк в котли високого тиску
показать весь комментарий
28.09.2025 21:15 Ответить
Дів-три ракети - то дуже мало. Знести тец та трансформаторні підстанції під нуль - тоді буде ефект.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:29 Ответить
Прикол ще й у тому, що скоріш за все там обладнання Харківське, від Турбоатому та Електроважмашу. Тєх времьон.. Фіг знайдеш.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:33 Ответить
А што случілось? Может помочь чєм-то?
показать весь комментарий
28.09.2025 21:16 Ответить
Вот так должно быть ежедневно по всем болотам.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:29 Ответить
Слабенько якось. Чому тільки Бєлгород, де Курськ, Воронєж, Ростов, Волгоград, Краснодар...
показать весь комментарий
28.09.2025 21:30 Ответить
Так ще ніч попереду..
показать весь комментарий
28.09.2025 21:34 Ответить
....
.
показать весь комментарий
28.09.2025 21:30 Ответить
Дочекаюся, щоб про мацкву таке написали ???
показать весь комментарий
28.09.2025 21:31 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 21:33 Ответить

..
показать весь комментарий
28.09.2025 21:35 Ответить
Бєлгород,Курськ,Орел,Тула,Москва,Воронеж, Ростов і так до Урала.За Уралом там Китай панує
показать весь комментарий
28.09.2025 21:42 Ответить
Приємно, звичайно, але ж ще працювати й працювати. Бо на рашці тих бєлгородів чимало...
показать весь комментарий
28.09.2025 21:42 Ответить
ДОБРОГО РАНКУ, ********** !
показать весь комментарий
28.09.2025 21:53 Ответить
Бєлгарад ми с табой!
показать весь комментарий
28.09.2025 21:54 Ответить
Блекгорад зараз
показать весь комментарий
28.09.2025 22:02 Ответить
"Света нету нигде, даже в торговых центрах" - и было слышно как товар с полок мягко шурша медленно выплывает к выходу.. )
показать весь комментарий
28.09.2025 22:01 Ответить
 
 