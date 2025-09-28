Громкие взрывы прогремели в российском Белгороде: пропало электричество и водоснабжение. ВИДЕО
Вечером воскресенья, 28 сентября, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе и области наблюдаются перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
По данным местных пабликов, взрывы в Белгороде прогремели в 18:45. Телеграм-каналы пишут, что по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" прилетели ракеты.
После "прилетов" россияне начали жаловаться, что в городе пропал свет, вода и интернет. Кроме этого, в Белгороде остановились лифты, магазины работают только за наличные, а некоторые закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, а также не работают светофоры.
Телеграм-каналы пишут о блэкауте и в других городах Белгородской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
З такою повагою про нього пишите
.
..