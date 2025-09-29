Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады отработали ночные стрельбы из БМП и стрелкового оружия. ВИДЕО
Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского отработали ночные стрельбы из БМП и стрелкового оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами учений опубликована на странице подразделения в соцсетях.
"После осеннего равноденствия ночь становится длиннее дня. Но бойцы 3 мотопехотного батальона 58 бригады готовы встретить врага огнем в любое время. Публикуем эффектные кадры ночных стрельб на полигоне из БМП и стрелкового оружия", - отмечается в комментарии к видео.
