Немецкие военные хотят изучать опыт ВСУ в современной войне. ФОТО
Состоялась встреча командующего Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова с руководителем Кризисного центра "Україна" министерства обороны ФРГ Кристианом Фройдингом. Стороны обсудили подготовку украинских военнослужащих в Украине и за рубежом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Сухопутных войск ВСУ.
"Акцент был на важности своевременного внедрения нового практического опыта в процесс обучения. Генерал Шаповалов поделился деталями относительно вызовов, преимуществ и недостатков подготовки как на территории Украины, так и за ее пределами с участием стран-партнеров.
Генерал-майор Фройдинг подчеркнул важность изучения передового опыта украинской стороны. Немецким коллегам были предложены различные форматы сотрудничества, во время которого украинские военнослужащие смогут делиться эффективными решениями в условиях современной войны", - говорится в сообщении.
Кроме этого, стороны обсудили переход ВСУ на корпусную структуру, обменялись мнениями относительно особенностей ведения боевых действий в современных условиях: изменения тактик с появлением дронов, роль артиллерии, танков и порядок действий механизированных подразделений.
Німеччина може продовжити базові тренування для новобранців ЗСУ у 2025 році, - голова командування ЄС Марлоу