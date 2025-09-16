РУС
Немецкие военные хотят изучать опыт ВСУ в современной войне. ФОТО

Состоялась встреча командующего Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова с руководителем Кризисного центра "Україна" министерства обороны ФРГ Кристианом Фройдингом. Стороны обсудили подготовку украинских военнослужащих в Украине и за рубежом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Сухопутных войск ВСУ.

командующий сухопутными войсками ВСУ

"Акцент был на важности своевременного внедрения нового практического опыта в процесс обучения. Генерал Шаповалов поделился деталями относительно вызовов, преимуществ и недостатков подготовки как на территории Украины, так и за ее пределами с участием стран-партнеров.

Генерал-майор Фройдинг подчеркнул важность изучения передового опыта украинской стороны. Немецким коллегам были предложены различные форматы сотрудничества, во время которого украинские военнослужащие смогут делиться эффективными решениями в условиях современной войны", - говорится в сообщении.

генерал Фройдинг

Кроме этого, стороны обсудили переход ВСУ на корпусную структуру, обменялись мнениями относительно особенностей ведения боевых действий в современных условиях: изменения тактик с появлением дронов, роль артиллерии, танков и порядок действий механизированных подразделений.

Германия (7276) обучение (567) Сухопутные войска ВСУ (51)
Топ комментарии
+7
Ласкаво запрошуємо до Покровська.
16.09.2025 17:58 Ответить
+4
Починати набувати досвід їм тре з посади замкомвзвода на нулі.
16.09.2025 18:00 Ответить
+3
Oh, bitte, bitte! Просимо під Куп"янськ, Покровськ... повчитися воювати із Russische Schweine. У славних нащадків Бандери і Шухевича. Може хоч там докумекаєте, як потрібні засоби ППО, ПРО, "тауруси", "гепарди"... ВАМ ЖЕ, бо ще хто-зна-як доведеться... Bitte, bitte.
16.09.2025 18:07 Ответить
На леонтовичі
16.09.2025 19:55 Ответить
Дуже Потужно втратили час(((((((
Та й у нас біда - повна відсутність Верховного Головкому та дієздатного Уряду!!! І дипломатії - у якої має бути повно роботи зроблено.......
16.09.2025 18:01 Ответить
Логічне і по-державницькі, мудре та правильне рішення, після 11 років московської війни проти Мирної України!!! А могли б, як ухилянт, з асфальту гроші украсти, щоб потім, палатки рятувальників з ДСНС, називати «НЕЗЛАМНИМИ»??? Невже у них немає отаких, міндічів-шиферів-дубілєтів-гройсманів….
16.09.2025 18:11 Ответить
Нашим дроноводам потрібно вивчати хочаб елементарну німецьку. Сподіваюсь німці володіють англійською. Спільна мова відіграває дуже важливу роль
16.09.2025 18:17 Ответить
Нехай німці вивчають українську.
16.09.2025 18:28 Ответить
Це тобі нехай, а я вивчав німецьку з задоволенням. І дітям своїм пораджу
16.09.2025 20:25 Ответить
Почему вы в себе не убиваете чувство меньши вартости продвигайте свой язык, немцы, если приехали сюда, должны учить украинский язык, а не украинцы должны учить английский и немецкий, все буде Украина.
16.09.2025 18:28 Ответить
Вибачте, я намагаюсь забути російську. Тому відповісти як слід вже не зможу
16.09.2025 20:34 Ответить
Граждане Германии добро пожаловать, прыгайте к нам в окоп мы рады вас обучать
16.09.2025 18:24 Ответить
Хйло дивись!!! що буває з постфашистськими країнами програвшими війну
16.09.2025 18:41 Ответить
у всьому світі тільки одна країна, мала фашистську ідеологію.
це італія.
її винахідник хакінчив, підвішеним на струні від піаніно.
до, речі, джорджа мелоні, прихильниця ідей муссоліні.
так шо.......
16.09.2025 18:57 Ответить


Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у ******** війні. Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Німеччина може продовжити базові тренування для новобранців ЗСУ у 2025 році, - голова командування ЄС Марлоу
16.09.2025 18:51 Ответить
Давайте Тауруси і буде вам досвід!
16.09.2025 19:50 Ответить
Чому б і ні, за прийнятний бартер у вигляді чогось далеколетючого.
16.09.2025 19:57 Ответить
 
 