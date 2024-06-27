Німеччина може продовжити базові тренування для новобранців ЗСУ у 2025 році, - голова командування ЄС Марлоу

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне частину подальшого військового вишколу назад в Україну.

Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яку в основному проводить Британія", - зазначив він.

За словами Марлоу, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування - за участю цілих рот або батальйонів, - яка досі проводилися в Німеччині і яка слідує за базовою підготовкою.

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Марлоу зауважив, що Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни. Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.

Командування спеціальної підготовки (STC) є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році для підготовки близько 60 000 українських військовослужбовців з різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням.

Базова підготовка в Україні

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot та IRIS-T, в той час, як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників опановують свої професії, а ІТ-спеціалістів вчать, як протистояти хакерам.

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За словами генерал-лейтенанта, Київ сподівався перенести колективні навчання на батьківщину частково тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.

Київ отримав би готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили навчання в Німеччині чи Іспанії", – наголосив він.

Базова підготовка в Німеччині зазвичай триває три місяці, але через війну вона була скорочена для українців до шести тижнів.

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