Германия может продолжить базовые тренировки для новобранцев ВСУ в 2025 году, - глава командования ЕС Марлоу

Больше украинских новобранцев могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернет часть дальнейшей военной подготовки обратно в Украину.

Об этом заявил глава командования ЕС генерал-лейтенант Андреас Марлоу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности на базовую подготовку, которую в основном проводит Великобритания", - отметил он.

По словам Марлоу, это, вероятнее всего, повлияет на коллективные тренировки - с участием целых рот или батальонов, - которая до сих пор проводились в Германии и которая следует за базовой подготовкой.

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Марлоу заметил, что Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть доступными на поле боя в кратчайшие сроки. Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, как и Польша.

Командование специальной подготовки (STC) является частью военной миссии Европейского Союза, созданной в 2022 году для подготовки около 60 000 украинских военнослужащих по различным навыкам до середины ноября 2024 года, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением.

Базовая подготовка в Украине

В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлять танками или системами противовоздушной обороны, такими как Patriot и IRIS-T, в то время как снайперы, инженеры, парамедики и операторы беспилотников осваивают свои профессии, а ИТ-специалистов учат, как противостоять хакерам.

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По словам генерал-лейтенанта, Киев надеялся перенести коллективные учения на родину отчасти потому, что украинцам легче преподавать оперативную доктрину, а также для того, чтобы ускорить развертывание новых войск.

Киев получил бы готовые к использованию войска гораздо быстрее, чем если бы они проходили обучение в Германии или Испании", - подчеркнул он.

Базовая подготовка в Германии обычно длится три месяца, но из-за войны она была сокращена для украинцев до шести недель.

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