Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у сучасній війні. ФОТО
Відбулася зустріч командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова з керівником Кризового центру "Україна" міністерства оборони ФРН Крістіаном Фройдінгом. Сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців в Україні та за кордоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Сухопутних військ ЗСУ.
"Акцент був на важливості своєчасного впровадження нового практичного досвіду в процес навчання. Генерал Шаповалов поділився деталями щодо викликів, переваг та недоліків підготовки як на території України, так і поза її межами за участі країн-партнерів.
Генерал-майор Фройдінг підкреслив важливість вивчення передового досвіду української сторони. Німецьким колегам було запропоновано різні формати співпраці, під час якої українські військовослужбовці зможуть ділитися ефективними рішеннями в умовах сучасної війни", - ідеться у повідомленні.
Окрім цього, сторони обговорили перехід ЗСУ на корпусну структуру, обмінялися думками щодо особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах: зміни тактик із появою дронів, роль артилерії, танків та порядок дій механізованих підрозділів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й у нас біда - повна відсутність Верховного Головкому та дієздатного Уряду!!! І дипломатії - у якої має бути повно роботи зроблено.......
це італія.
її винахідник хакінчив, підвішеним на струні від піаніно.
до, речі, джорджа мелоні, прихильниця ідей муссоліні.
так шо.......
Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у ******** війні. Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.
Німеччина може продовжити базові тренування для новобранців ЗСУ у 2025 році, - голова командування ЄС Марлоу