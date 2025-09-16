Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у сучасній війні. ФОТО

Відбулася зустріч командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова з керівником Кризового центру "Україна" міністерства оборони ФРН Крістіаном Фройдінгом. Сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців в Україні та за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Сухопутних військ ЗСУ.

"Акцент був на важливості своєчасного впровадження нового практичного досвіду в процес навчання. Генерал Шаповалов поділився деталями щодо викликів, переваг та недоліків підготовки як на території України, так і поза її межами за участі країн-партнерів.



Генерал-майор Фройдінг підкреслив важливість вивчення передового досвіду української сторони. Німецьким колегам було запропоновано різні формати співпраці, під час якої українські військовослужбовці зможуть ділитися ефективними рішеннями в умовах сучасної війни", - ідеться у повідомленні.

Окрім цього, сторони обговорили перехід ЗСУ на корпусну структуру, обмінялися думками щодо особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах: зміни тактик із появою дронів, роль артилерії, танків та порядок дій механізованих підрозділів.

