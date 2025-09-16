УКР
Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у сучасній війні. ФОТО

Відбулася зустріч командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова з керівником Кризового центру "Україна" міністерства оборони ФРН Крістіаном Фройдінгом. Сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців в Україні та за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Сухопутних військ ЗСУ.

командувач сухопутних військ ЗСУ

"Акцент був на важливості своєчасного впровадження нового практичного досвіду в процес навчання. Генерал Шаповалов поділився деталями щодо викликів, переваг та недоліків підготовки як на території України, так і поза її межами за участі країн-партнерів.

Генерал-майор Фройдінг підкреслив важливість вивчення передового досвіду української сторони. Німецьким колегам було запропоновано різні формати співпраці, під час якої українські військовослужбовці зможуть ділитися ефективними рішеннями в умовах сучасної війни", - ідеться у повідомленні.

генерал Фройдінг

Окрім цього, сторони обговорили перехід ЗСУ на корпусну структуру, обмінялися думками щодо особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах: зміни тактик із появою дронів, роль артилерії, танків та порядок дій механізованих підрозділів.

+5
Ласкаво запрошуємо до Покровська.
16.09.2025 17:58 Відповісти
+3
Починати набувати досвід їм тре з посади замкомвзвода на нулі.
16.09.2025 18:00 Відповісти
+3
Oh, bitte, bitte! Просимо під Куп"янськ, Покровськ... повчитися воювати із Russische Schweine. У славних нащадків Бандери і Шухевича. Може хоч там докумекаєте, як потрібні засоби ППО, ПРО, "тауруси", "гепарди"... ВАМ ЖЕ, бо ще хто-зна-як доведеться... Bitte, bitte.
16.09.2025 18:07 Відповісти
Дуже Потужно втратили час(((((((
Та й у нас біда - повна відсутність Верховного Головкому та дієздатного Уряду!!! І дипломатії - у якої має бути повно роботи зроблено.......
16.09.2025 18:01 Відповісти
Логічне і по-державницькі, мудре та правильне рішення, після 11 років московської війни проти Мирної України!!! А могли б, як ухилянт, з асфальту гроші украсти, щоб потім, палатки рятувальників з ДСНС, називати «НЕЗЛАМНИМИ»??? Невже у них немає отаких, міндічів-шиферів-дубілєтів-гройсманів….
16.09.2025 18:11 Відповісти
Нашим дроноводам потрібно вивчати хочаб елементарну німецьку. Сподіваюсь німці володіють англійською. Спільна мова відіграває дуже важливу роль
16.09.2025 18:17 Відповісти
Нехай німці вивчають українську.
16.09.2025 18:28 Відповісти
Почему вы в себе не убиваете чувство меньши вартости продвигайте свой язык, немцы, если приехали сюда, должны учить украинский язык, а не украинцы должны учить английский и немецкий, все буде Украина.
16.09.2025 18:28 Відповісти
Граждане Германии добро пожаловать, прыгайте к нам в окоп мы рады вас обучать
16.09.2025 18:24 Відповісти
Хйло дивись!!! що буває з постфашистськими країнами програвшими війну
16.09.2025 18:41 Відповісти
у всьому світі тільки одна країна, мала фашистську ідеологію.
це італія.
її винахідник хакінчив, підвішеним на струні від піаніно.
до, речі, джорджа мелоні, прихильниця ідей муссоліні.
так шо.......
16.09.2025 18:57 Відповісти


Німецькі військові хочуть вивчати досвід ЗСУ у ******** війні. Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Німеччина може продовжити базові тренування для новобранців ЗСУ у 2025 році, - голова командування ЄС Марлоу
16.09.2025 18:51 Відповісти
 
 