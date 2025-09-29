Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади відпрацювали нічні стрільби із БМП та стрілецької зброї. ВIДЕО

Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського відпрацювали нічні стрільби і БМП та стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами навчань опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Після осіннього рівнодення ніч стає довшою за день. Та бійці 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади готові зустріти ворога вогнем у будь-який час. Публікуємо ефектні кадри нічних стрільб на полігоні з БМП та стрілецької зброї", - зазначається у коментарі до відео.

