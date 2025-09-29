РУС
Украинский беспилотник заснял 19 ликвидированных оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Операторы дронов 107-й бригады территориальной обороны РУБАК "Фаворит" "посчитали" количество ликвидированных оккупантов во время одного из вылетов.

Дрон пролетел по так называемой "тропе смерти", где лежали тела 19 российских военных, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такого количества миллионеров на один квадратный метр нет даже в Дубае", - говорится в комментарии под видео.

Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну-забагато не буває...
29.09.2025 20:15 Ответить
Шикарне відео, бажаємо щоб всі !
29.09.2025 20:41 Ответить
За чим ****** московське вдерлося в Україну, те і отримало!
29.09.2025 20:53 Ответить
 
 