Украинский беспилотник заснял 19 ликвидированных оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов 107-й бригады территориальной обороны РУБАК "Фаворит" "посчитали" количество ликвидированных оккупантов во время одного из вылетов.
Дрон пролетел по так называемой "тропе смерти", где лежали тела 19 российских военных, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такого количества миллионеров на один квадратный метр нет даже в Дубае", - говорится в комментарии под видео.
