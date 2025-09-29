Український безпілотник зафільмував 19 ліквідованих окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів 107-ї бригади територіальної оборони РУБАК "Фаворит" "порахували" кількість ліквідованих окупантів під час одного з вильотів.

Дрон пролетів по так званій "стежці смерті", де лежали тіла 19 російських військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такої кількості мільйонерів на один квадратний метр немає навіть у Дубаї", - йдеться в коментарі під відео.

