Український безпілотник зафільмував 19 ліквідованих окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів 107-ї бригади територіальної оборони РУБАК "Фаворит" "порахували" кількість ліквідованих окупантів під час одного з вильотів.
Дрон пролетів по так званій "стежці смерті", де лежали тіла 19 російських військових, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Такої кількості мільйонерів на один квадратний метр немає навіть у Дубаї", - йдеться в коментарі під відео.
